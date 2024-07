W co inwestować: w złoto czy dolary?

Reklama

Agencja Bloomberg zapytała 480 osób i instytucji, który walor złoto czy dolar amerykański będzie gwarantował większe bezpieczeństwo w przypadku reelekcji Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kruszec otrzymał dwa razy więcej wskazań niż amerykańska waluta. Dodatkowo nieco ponad 60 proc. ankietowanych uważa, że ​​dolar ostatecznie osłabnie, jeśli kandydat Republikanów zasiądzie w Białym Domu.

/> />

Reklama

Wskaźnik Bloomberga dla dolara spadł o ponad 10 proc., podczas gdy cena spot złota wzrosła o ponad 50 proc. w ciągu czterech lat urzędowania Trumpa.

Polityka gospodarcza Trumpa

Zapowiadana przez Trumpa polityka gospodarcza, obejmująca obniżki podatków, taryfy i wycofanie się z części regulacji według Wall Street ma ogromny potencjał inflacjogenny i może nawet zmusić Rezerwę Federalną do ponownego podniesienia stóp procentowych. Jeśli w listopadzie Trump wygra wybory prezydenckie, to kontrolujący Kongres Republikanie mogą dać mu większą swobodę we wprowadzaniu zapowiadanych właśnie zmian w polityce gospodarczej. Co może jeszcze bardziej wywindować ceny złota, którego wartość utrzymuje się blisko rekordowych poziomów.

Złoto będzie drożeć?

„Złoto znajduje się w doskonałej pozycji do wzrostu” — uważa Gregory Shearer, analityk w JPMorgan Chase & Co. Napięcia geopolityczne, rosnący deficyt USA, dywersyfikacja zakupów banków centralnych i zabezpieczenie przed inflacją, wszystko to spowodowało wzrost cen sztabek złota, „czynniki te prawdopodobnie utrzymają się niezależnie od wyniku wyborów, ale mogą zostać dodatkowo spotęgowane w scenariuszu Trump 2.0 lub „czerwonej fali” (z ang. red wave, czyli gwałtownego wzrostu liczby wyborców popierających kandydatów Partii Republikańskiej), Shearer napisał 24 lipca.

Amerykański dług publiczny będzie rósł

Wielu respondentów badania Bloombega zdawało się podzielać tę opinię. „Wszystko, co widzę, to poważne zakłócenia na rynkach i w handlu oraz szybkie wzrosty” amerykańskiego długu publicznego,powiedział jeden z nich.

Bezpieczna przystań dla inwestycji

Zyski z bulionówek (sztabek złota) podczas prezydentury Trumpa były częściowo napędzane przez inwestorów szukających bezpiecznych przystani, gdy uderzyła pandemia Covid-19, a stopa funduszy federalnych spadła prawie do zera. Złoto, od którego wartości nie są naliczane odsetki, osiągnęło w związku z lockdownami rekordową wartość w sierpniu 2020 roku.

Nie był to nawet największy wzrost pod rządami danego prezydenta, jaki widzieliśmy w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Skoki wartości kruszcu były o wiele większe za kadencji George'a W. Busha i Jimmy'ego Cartera.

/> />

Świat gra na spadek dolara

Obecnie makroekonomiczne otoczenie znowu gra na wzrost ceny złota. Oczekuje się, że Fed zacznie obniżać stopy procentowe we wrześniu. Banki centralne agresywnie wykupują złoto od 2022 roku, aby zdywersyfikować swoje inwestycje wobec dolara.

Dwie trzecie respondentów sondażu spodziewa się, że reelekcja Trumpa osłabi pozycję dolara jako światowej waluty rezerwowej. Kathryn Rooney Vera, główna strateg rynkowa w StoneX Group, uważa, że ​​druga kadencja Trumpa może pogłębić odchodzenie od dolara amerykańskiego, gdyż sektor prywatny dołączy do banków centralnych w tym trendzie.

/> />

Co dalej ze stopami procentowymi?

Ale obstawianie, że dolar osłabnie pod rządami Trumpa, jest kontrowersyjnym poglądem. Czołowi ekonomiści z Wall Street uważają, że druga kadencja republikańskiego prezydenta wzmocni, a nie osłabi walutę. Jego skłonność do podwyższania taryf dla amerykańskich partnerów handlowych i zapędy do zwiększenia deficytu finansów publicznych może zastopować oczekiwane obniżki stóp procentowych przez Fed, uznali.

Jak zachowa się dolar gdy wygra Kamala Harris?

Respondenci Bloomberga byli podzieleni w kwestii wpływu polityki gospodarczej Trumpa na dolara. Jeden z respondentów widział słabszego dolara bez względu na wynik wyborów: „Utrzymujący się wysoki deficyt i niższe stopy procentowe będą napędzać dalszą dedolaryzację i zapoczątkują kryzys długu państwa. Tak samo będzie, jeśli wygra Kamala Harris”.

Rynek stracił zaufanie do dolara

Dolar i amerykańskie obligacje skarbowe są często postrzegane jako globalne przystanie w czasach napięć geopolitycznych. Jednak odpowiedzi z ankiety wskazują, że dolar amerykański raczej nie będzie beneficjentem rodzimej zmienności politycznej.

„Gdy Stany Zjednoczone tworzą własną premię za ryzyko wywołanie potencjalnie burzliwych wyborów, fiskalne implikacje prezydentury Trumpa sprawiają, że dolar w 2025 roku jest ryzykownym aktywem” – powiedziała Kathleen Brooks, dyrektor ds. badań w XTB.

Ankieta Bloomberga została przeprowadzona od 22 do 26 lipca wśród czytelników terminali Bloomberg News i czytelników online na całym świecie, którzy zdecydowali się wziąć udział w ankiecie, w tym wśród zarządzających portfelami, ekonomistów i inwestorów detalicznych.