W wywiadzie dla Bloomberg Radio irlandzki minister powiedział, że chociaż to sami Amerykanie muszą wybrać swojego następnego lidera, to nasz region powinien być gotowy na każdą ewentualność. „Donald Trump nakreślił zupełnie inny program w odniesieniu do poziomu taryf i handlu” — powiedział Donohoe, dodając, że Europa musi nadal pogłębiać własną autonomię gospodarczą. „Musimy wzmocnić siłę naszej gospodarki tutaj, w Europie, abyśmy byli w silniejszej pozycji, aby poradzić sobie ze zmianami, które mogą nadejść z Ameryki” – powiedział Donohoe.

Wygrana Trumpa to "poważny problem" dla Europy

Wypowiedzi irlandzkiego polityka nawiązują do wcześniejszych wypowiedzi innych urzędników UE, takich jak prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Według szefowej EBC region powinien przygotować się na „trudne decyzje” w przypadku, gdyby Trump ponownie objął urząd w Białym Domu.

„To naprawdę poważny problem, który może się rozwinąć w przyszłym roku” — powiedział Donohoe.

Irlandzki polityk jest przekonany, że Wspólnota będzie w dobrej pozycji, aby móc kontynuować rozwijanie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale w sposób, który z europejskiej perspektywy jest pozycja UE będzie silniejsza.

Statystyczny remis w walce o Biały Dom

Sondaże pokazują, że listopadowe wybory będą wyrównanym wyścigiem. Lipcowe badanie Bloomberg News/Morning Consult wykazało, że wiceprezydent Kamala Harris zniwelowała przewagę Donalda Trumpa wśród wyborców w siedmiu kluczowych stanach, a w wyścigu o Biały Dom jest teraz statystyczny remis. Demokratka prowadzi 48 proc. do 47 proc.