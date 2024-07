Pierwszy bon na zakup laptopa

Problem dostatecznego wyposażenia nauczycieli w takie narzędzie pracy, jakim jest laptop, najmocniej dał się odczuć w czasie pandemii, kiedy to lekcje były przeprowadzane zdalnie. Wówczas narodził się pomysł, by każdy belfer miał swój własny komputer. W 2020 roku MEiN ogłosił program, dzięki któremu każdy nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu.

Bon na zakup laptopa dla nauczycieli klas IV-VIII

Kolejny rządowy program mający wesprzeć rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli ogłoszono w 2023 roku. Zakładał on, że do określonej grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 roku w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujących kształcenie w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkół podstawowych trafią bony o wartości 2500 zł na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Równolegle do programu „Bon na laptopa” ruszył program „Laptop dla czwartoklasisty”, którego zadaniem było niwelowanie wykluczenia cyfrowego wśród uczniów.

Wykluczenie nauczycieli

Wsparciefinansowe kierowane tylko do jednej grupy nauczycieli wywołało spore niezadowolenie wśród pozostałych pedagogów.Tym bardziej że wielu z nich codziennie przygotowuje materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć lekcyjnych, z konieczności, na prywatnych komputerach.

Rewizja polskiego KPO

Rada UE ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)zakończyła w połowie lipca rewizję polskiego KPO. Zaakceptowała polską rewizję, zgodnie z którą 40 mln euro (ok. 172 mln zł) zostanie przeznaczonych na zakup nowych laptopów dla nauczycieli klas I-III.

Polski rząd wprowadził modyfikacje w KPO na wniosek przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego wniosku w połowie kwietnia bieżącego roku. W piśmie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ZNP zaapelował, by włączyć program „Laptop dla nauczyciela” przygotowywanej rewizji KPO.

ZNP zaproponował rozszerzenie grup uprawionych do skorzystania z tego programu o kolejne grupy: nauczycieli klas I – III szkół podstawowych i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Związek deklaruje, że będzie dalej starał się, by wszyscy nauczyciele zostali objęci bonem na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego.