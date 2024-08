Z danych Eurostatu wynika, że w 2022 r. w Unii Europejskiej studia ukończyło 69 279 lekarzy, co oznacza, że na 100 tys. mieszkańców przypada 15,5 absolwentów studiów lekarskich. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to niewielki spadek wskaźnika z 15,7 absolwentów studiów lekarskich na 100 tys. mieszkańców. Znacznie mniej kształci się stomatologów. W 2022 r. w UE ukończyło studia 14 313 dentystów, co stanowi 3,2 absolwentów studiów stomatologicznych na 100 tys. mieszkańców. Liczba ta oznacza niewielki wzrost z poziomu 3,1 w porównaniu z 2021 r.

Które kraje kształcą najwięcej i najmniej lekarzy i stomatologów?

Najwyższe wskaźniki odnotowano w Bułgarii, gdzie na 100 tys. mieszkańców przypadało 29,5 absolwentów studiów lekarskich. Kolejne kraje z najwyższym wskaźnikiem to: Malta (27,7 na 100 tys.), Łotwa (27,5 na 100 tys.) i Rumunia (26).

Na drugim końcu lisy z najniższym wskaźnikiem na poziomie 11,4 na 100 tys. mieszkańców znalazła się Słowenia, co stanowi prawie jedną trzecią wskaźnika w Bułgarii. Na kolejnych miejscach znalazły się Estonia (12,2) i Niemcy (12,4), Hiszpania (13,3) i Szwecja (13,9).

W przypadku stomatologów najwyższy wskaźnik (9,9 na 100 tys. mieszkańców) miała Rumunia, wyprzedzając Portugalię (9,1) i Bułgarię (7,8). Natomiast najmniej dentystów kończyło studia na Malcie (mniej niż 0,1), we Włoszech (1,4) i w Holandii (1,5). Wszystkie te kraje miały wskaźnik poniżej 1,5 absolwentów stomatologii na 100 tys. mieszkańców.

Absolwenci studiów lekarskich i stomatologicznych w Polsce

W Polsce z roku na rok liczba absolwentów studiów lekarskich i stomatologicznych rośnie. W 2021 r. studia medyczne ukończyło 5067, a w 2022 r. 5558 młodych lekarzy, co w ujęciu względnym oznacza wskaźnik na poziomie 15,1 absolwentów na 100 tys. mieszkańców. Oznacza to, że na jednego młodego lekarza przypada 6625 potencjalnych pacjentów.

Tak jak i w całej UE, także w Polsce studia stomatologiczne kończy znacznie mniej osób niż wydział lekarski. W 2022 r. polskie uczelnie opuściło 1203 dentystów, co daje wskaźnik na poziomie 3,27 absolwentów stomatologii na 100 tys. mieszkańców. Na jednego świeżo upieczonego dentystę przypadka 30,6 tys. pacjentów.