Wprowadzenie nowego przedmiotu edukacji obywatelskiej

Reklama

W Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawiono projekt podstaw programowych z nowego przedmiotu - edukacji obywatelskiej.

Podczas briefingu prasowego Lubnauer zaznaczyła, że edukacja obywatelska będzie nowoczesnym przedmiotem, który ma kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne. "Uczniowie i uczennice poznają Polskę w kontekście europejskim i globalnym" - mówiła.

Reklama

Przypomniała, że edukacja obywatelska zastąpi historię i teraźniejszość (HiT), która - według Lubnauer - była przedmiotem "skrajnie upartyjnionym".

Zakres i godziny nauczania edukacji obywatelskiej

Poinformowała, że edukacja obywatelska nauczana będzie od września 2025 r. w klasach drugiej i trzeciej szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie liceów i techników będą mieli dwie godziny tego przedmiotu w klasie drugiej i jedną godzinę w klasie trzeciej, a uczniowie szkół branżowych - jedną godzinę w klasie drugiej i jedną w klasie trzeciej.

Wiceministra edukacji przekazała, że uprawnienia do nauczania przedmiotu będą mieli nauczyciele WOS-u, dotychczasowi nauczyciele HiT-u oraz historii.

Proces konsultacji nad projektem edukacji obywatelskiej

"Dziś publikujemy projekt podstaw programowych, by nauczyciele mogli zaplanować swoją pracę, żeby ci, którzy w przyszłości będą uczyć tego przedmiotu, mogli się z nim zapoznać (...). Zaznaczam, że na razie to nie jest projekt ministerialny, to na razie jest robocza praca z jednej strony zespołu ekspertów, z drugiej strony Instytutu Badań Edukacyjnych" - wyjaśniła.

Lubnauer poinformowała, że w październiku resort ogłosi konsultacje publiczne. "Wtedy to już będzie dokument ministerialny i będzie można zgłaszać uwagi do tego projektu. Uwagi zostaną rozpatrzone przez zespół i po zmianach rozporządzenie zostanie podpisane przez panią ministrę (Barbarę) Nowacką do końca roku 2024" - mówiła.

Zespół ekspertów i cele edukacji obywatelskiej

Nad projektem pracował, powołany w połowie maja, zespół ekspercki. W jego skład weszli m.in. nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i HiT oraz wykładowcy. Koordynator prac tego zespołu dr. Jędrzej Witkowski zaznaczył, że przedmiot ma na celu przygotowanie uczniów do "aktywnego i świadomego zaangażowania obywatelskiego, które oparte jest na poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne i małą i dużą Ojczyznę".

Podkreślił, że zespół, którym kierował, postawił sobie trzy cele. "Chcemy, żeby młodzi ludzie rozumieli najważniejsze procesy i zjawiska w życiu społecznym i politycznym, żeby się interesowali wybranymi zjawiskami, żeby na bazie rzetelnie dobranych informacji, ale też własnych wartości formułowali opinie na ten temat i w końcu, żeby potrafili oddolnie rozwiązywać obywatelsko problemy społeczne" - wyjaśnił.

Praktyczne działania uczniów w ramach edukacji obywatelskiej

Dodał, że elementem edukacji obywatelskiej będą działania obywatelskie. Przez dwa lata nauki przedmiotu każdy uczeń i uczennica będzie musiał zrealizować przynajmniej cztery działania, przy czym uczniowie będą sami wybierać, które z działań zrealizują. "To może być sonda uliczna, to mogą być obchody rocznicowe, to może być spotkanie z radnym, to może być zbiórka publiczna lub wolontariat" - wymienił Witkowski.

Zaznaczył, że kolejną składową przedmiotu będzie projekt edukacyjny. "Będziemy zakładali, że uczniowie w małej grupie zrealizują przynajmniej jeden przez dwa lata projekt albo społeczny albo badawczy" - mówił.

Stopniowe wycofywanie przedmiotu historia i teraźniejszość

Od roku szkolnego 2024/2025 przedmiot historia i teraźniejszość nie jest nauczany w klasach pierwszych liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych pierwszego stopnia, liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących zajęcia stacjonarnie ani w semestrze I i II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z zajęciami w formie zaocznej. W następnych latach przedmiot ten ma nie być nauczany także w kolejnych klasach i semestrach tych szkół, aż do całkowitego wygaszenia tego przedmiotu - w roku szkolnym 2025/2026. HiT nie będzie nauczany w klasie II liceum ogólnokształcącego i technikum, a w roku szkolnym 2026/2027 w klasie III technikum.(PAP)

iżu/ pak/ agz/ js/