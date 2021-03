Nowy wariant został również wykryty w dziewięciu próbkach w stolicy kraju Delhi.

Sekwencjonowanie genomu i analiza próbek ze stanu Maharasztra wykazały mutacje w wirusie, które nie pasują do wcześniej skatalogowanych tzw. niepokojących wariantów (VOC - ang. variants of concern) – przekazało ministerstwo zdrowia w oświadczeniu.

Maharasztra to jeden z najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa stanów w Indiach, ale ministerstwo przekazało, że nie jest jasne, czy nowy wariant powoduje wzrost zakażeń tylko w tym stanie czy też w innych regionach kraju.

"Chociaż tzw. niepokojące warianty i nowy podwójnie zmutowany wariant zostały znalezione w Indiach, nie zostały one wykryte w takiej liczbie, żeby móc ustalić bezpośredni związek lub wyjaśnić szybki wzrost nowych przypadków zakażenia w niektórych stanach" – poinformował resort, nie ujawniając więcej szczegółów.

Indie zgłosiły już kilka przypadków wariantu, który po raz pierwszy wykryto w Wielkiej Brytanii, jak również te, które po raz pierwszy znaleziono w RPA i Brazylii.

Jak poinformowano w środę w ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 47 262 nowe infekcje koronawirusem - najwięcej od początku listopada. Ogółem do tej pory w tym kraju zdiagnozowano ponad 11,7 mln przypadków zakażenia. Tylko USA i Brazylia mają większą liczbę przypadków – odpowiednio ponad 29,9 mln i ponad 12.3 mln. Liczba zgonów spowodowanych Covid-19 w Indiach w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła do 275. To najwięcej w tym roku; ogólna liczba zgonów w związku z Covid-19 zwiększyła się do 160 441 – wynika z danych rządowych.

Tymczasem kilka stanów ogłosiło zakaz dużych zgromadzeń przed hinduistycznym świętem Holi w ten weekend. Zaalarmowany przez wzrost zachorowań rząd federalny ogłosił, że rozszerza ogólnokrajową kampanię szczepień, aby objąć nią wszystkich powyżej 45. roku życia, i zaapelował do obywateli, aby się szczepili.