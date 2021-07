Zdaniem naukowców z Newcastle University do końca wieku aż 14-krotnie częściej będą w Europie pojawiały się silne, poruszające się powoli lub niemal nieruchome burze. Towarzyszą im często intensywne opady, które mogą mieć niszczącą siłę, jaką można teraz obserwować w Niemczech czy Belgii.

Do takich wniosków badacze doszli po analizie precyzyjnego modelu klimatycznego stworzonego przez UK Met Office Hadley Centre.

Jak wyjaśniają, zmiany klimatu spowodują, że burze będą się przemieszczały wolniej, co spowoduje dużo większe opady w jednej lokalizacji. Dzisiaj, takie niemal stacjonarne, nieporuszające się burze z ogromnymi opadami są w Europie wyjątkowo rzadkie i zdarzają się niekiedy w rejonie Morza Śródziemnego - wyjaśniają naukowcy.

To z kolei oznacza dużo większe ryzyko powodzi, niż wynikało z wcześniejszych szacunków.

„Dzięki wzrostowi mocy obliczeniowej superkomputerów, dysponujemy teraz obejmującymi całą Europę symulacjami atmosfery o precyzji dorównującej krótkoterminowym modelom pogody. Mają one rozdzielczość ok. 2 km. Pozwala to na dużo lepszą symulację systemów burzowych, co z kolei umożliwia lepszą reprezentację sytuacji ekstremalnych” - mówi dr Abdullah Kahraman, współautor publikacji, która ukazała się w piśmie „Geophysical Research Letters”.

„To jedno z pierwszych badań sprawdzających zmiany w prędkości tych systemów burzowych - ważny aspekt zagrożenia powodziami” - dodaje ekspert.

Jego zespół bada już także inne ekstremalne zjawiska pogodowe.

Naukowcy twierdzą jednocześnie, że działania chroniące klimat nie były dotąd wystarczające.

„Rządy na świecie zbyt wolno ograniczały emisję gazów cieplarnianych i globalne ocieplenie nadal szybko postępuje. Badanie to wskazuje, że zmiany dotyczące ekstremalnych burz będą znaczące i sprawią, że niszczące powodzie będą w Europie pojawiać się częściej. To, obok obecnych powodzi powinno stanowić pobudkę skłaniającą nas do ulepszenia systemów ostrzegawczych i ochronnych, a także do wprowadzenia do naszej infrastruktury silniejszych, odpowiednich dla ekstremalnej pogody zabezpieczeń przed skutkami zmian klimatu” - podkreśla Hayley Fowler z Newcastle University.

Więcej informacji na stronach:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-07/nu-cct071621.php

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL092361