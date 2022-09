Naukowcy znaleźli sposób na sprawne wytwarzanie komórek odpornościowych skierowanych przeciw nowotworom. Jak mówią, może to doprowadzić do dużo łatwiejszego dostępu do nowoczesnych, immunologicznych terapii raka.

Badacze z University of British Columbia zaprezentowali odkrycie, które - jak twierdzą - może odmienić oblicze nowoczesnej immunoterapii nowotworów. Reklama Obecnie metody te są skomplikowane oraz drogie. Dlatego, mimo wysokiej skuteczności, stosuje się je niewystarczająco często wobec skali potrzeb. Wykorzystuje się w nich pobierane od pacjenta limfocyty, które później się genetycznie modyfikuje i z powrotem wprowadza do organizmu chorego. Naukowcy podkreślają, że przygotowanie jednej porcji komórek może kosztować nawet pół miliona dolarów. Reklama „Ponieważ główny koszt takiego leczenia wiąże się z koniecznością indywidualnego przygotowania komórek dla pacjenta, mniej kosztowna strategia mogłaby polegać na wytwarzaniu tych komórek w laboratorium, z komórek macierzystych, zamiast pobierania ich od chorego” - wyjaśnia dr Yale Michaels, jeden z autorów pracy opublikowanej w piśmie „Science Advances” (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn5522). O takim właśnie osiągnięciu poinformował jego zespół. „Znaleźliśmy sposób na to, aby w minimalnej liczbie etapów skutecznie doprowadzić pluripotencjalne komórki macierzyste do przemiany w komórki układu odpornościowego - limfocyty T. Jednym z kolejnych kroków, nad którymi pracujemy, jest zwiększenie skali produkcji i poprawa wydajności tych komórek - tak, aby można było wytwarzać je w liczbie wystarczającej do leczenia” - dodaje badacz. Równolegle naukowcy pracują nad innymi elementami immunologicznej terapii - m.in. nad zwiększeniem skuteczności limfocytów w leczeniu raka oraz chorób autoimmunologicznych czy bezpieczniejszym wprowadzaniem komórek do organizmu pacjenta. „W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił ogromny postęp i przełom ten stanowi jego ekscytującą kontynuację” - stwierdza dr Michaels. autor: Marek Matacz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję