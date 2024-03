Na szczęście istnieje angielski, łacina współczesnego świata, łączący ludzi na całym globie. Według szacunków W3Techs, ponad połowa wszystkich stron internetowych korzysta z języka angielskiego do publikowania swoich treści. I chociaż angielski jest w rzeczywistości najlepszym rozwiązaniem, jeśli chcesz zmaksymalizować liczbę potencjalnych odbiorców w Internecie, jego globalny zasięg nie jest tak duży, jak mogłoby się wydawać.

Angielski, chiński… język

Według szacunków Ethnologue centrum badawczego zajmującego się inteligencją językową, około 1,46 miliarda ludzi na całym świecie posługuje się językiem angielskim, z czego dla około 380 milionów to język ojczysty. To sprawia, że ​​angielski jest najczęściej używanym językiem na świecie, włączając obcokrajowców. Na drugim miejscu znalazł się język chiński mandaryński, którym posługuje się około 1,14 miliarda ludzi na całym świecie, w tym dla 940 milionów to język ojczysty.

80 proc. wykluczenie

Mimo tego, że 1,46 miliarda ludzi mówi po angielsku, to nadal stanowią oni mniej niż 20 procent światowej populacji. Co oznacza, że ​​około 4 na 5 osób na świecie nie jest w stanie zrozumieć 50 procent wszystkich stron internetowych. No, chyba, że użyją internetowego tłumacza.

Jak pokazuje powyższy wykres, niektóre powszechnie używane języki, takie jak chiński, hindi i arabski, są niedostatecznie reprezentowane w Internecie, podczas gdy inne, takie jak angielski, niemiecki i rosyjski, mają większy ślad w Internecie niż w niewirtualnym świecie.