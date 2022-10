Reklama

Autor tekstu przeprowadził ponad dwieście wywiadów z milionerami, z których zdecydowana większość dorobiła się majątku samodzielnie od podstaw. Wskazuje na sześć kluczowych zasad, których przestrzeganie znacznie zwiększa szanse na zarobienie dużych pieniędzy.

Reklama

Autor podkreśla, że każdy może wdrożyć je w życie, by zwiększyć swoje szanse na finansowy sukces.

Ciągła edukacja

Nauka i rozwój osobisty to dla milionerów priorytetowe sprawy. Prawie połowa z nich codziennie uczy się nowych słów, a ponad 60 proc. nabywa każdego dnia nowe umiejętności. Ponad 70 proc. badanych milionerów czyta rozwojowe książki, a najbardziej popularnym w tej grupie gatunkiem jest biografia.

Umiejętność słuchania

Bogaci często stosują tzw. zasadę 5:1. Chodzi w niej o to, że na każdą minutę mówienia, starają się przeznaczyć co najmniej 5 minut na słuchanie. Pomaga to w konfrontowaniu się z obcymi perspektywami na problemy oraz budowaniu silnych relacji w pracy.

Budowanie świetnych zespołów

Aż 86 proc. „self-made” milionerów pracuje średnio co najmniej 50 godzin tygodniowo, ale robią to w otoczeniu odpowiednich ludzi. Ludzie sukcesu bazują na swoich atutach, ale korzystają z pomocy innych w obszarach, w których nie są mocni. Ważna jest umiejętność sprawnego delegowania obowiązków na współpracowników, co pozwala koncentrować się na kluczowych obszarach rozwoju działalności.

Wielkie cele

Ludzie sukcesu często mają jasną wizję celu, do którego zmierzają. Często zapisują sobie kształt przyszłego sukcesu. Przyjęcie odpowiednio szerokiej a ambitnej perspektywy jest motywatorem i drogowskazem dla przyszłych działań.

Troska o zdrowie

Dbanie o zdrowie przekłada się na długowieczność, a więc wydłuża czas, który można przeznaczyć na budowanie majątku. Regularne uprawianie sportu wpływa też pozytywnie na prowadzenie biznesu na wielu płaszczyznach.

Wiara w szczęśliwe trafy

Nie chodzi o hazard – 94 proc. badanych milionerów nie ma z nim styczności. Chodzi o zdolność do podejmowania ryzyka próbowania nowych ścieżek i testowania kreatywnych rozwiązań. Tylko wiara pozwala kontynuować działania, których nikt wcześniej nie podjął.