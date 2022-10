To naturalne uczucie, którego zrozumienie pomaga nam w jego osłabieniu. Uczestniczy w dokonywaniu społecznych porównań i motywuje do działania lub szkodzenia innym. Niestety współcześnie często wyrządza więcej szkody niż pożytku.

Dwa typy zazdrości

Badacze dzielą zazdrość na dwa typy: korzystną i złośliwą. Pierwszy pociąga za sobą poczucie nieszczęścia, ale również chęć samodoskonalenia i naśladowania osoby, której zazdrościmy. Drugi prowadzi do destrukcyjnych działań takich jak wrogie myśli i zachowania mające na celu skrzywdzenie drugiej osoby. W pierwszym przypadku uważamy, że podziw dla kogoś jest zasłużony, w drugim odwrotnie.

Zazdrość, w szczególności złośliwa, jest dla nas szkodliwa – pisze Brooks. Uczucie to stymuluje część mózgu o nazwie kora przedniej części zakrętu obręczy, która ma związek z odczuwaniem fizycznego i psychicznego bólu. W jednym z badań dowiedziono także, że doświadczanie zazdrości zwiększa prawdopodobieństwo występowania w przyszłości problemów psychicznych i obniżenia samopoczucia. Co prawda korzystny typ zazdrości może pobudzać ambicję, ale nie udowodniono, że przekłada się na zwiększenie finansowych osiągnięć.

Co warunkuje zazdrość

Co ciekawe, to czego zazdrościmy jest uwarunkowane takimi zmiennymi jak wiek czy płeć. Kobiety częściej zazdroszczą innym wyglądu, a mężczyźni statusu i prestiżu.

Zazdrościmy ludziom, którym naszym zdaniem powodzi się lepiej niż nam. Bardzo silną pożywką dla tego uczucia są media społecznościowe, które eksponują nas na wizerunki ludzi sukcesu lub takich, którzy pokazują swoje życie jako pasmo wygranych.

Jak walczyć z zazdrością

Co robić, by nie podsycać w sobie zazdrości? Brook wymienia kilka narzędzi. Jednym z nich jest koncentracja na trudnościach, jakich doświadczają znani i podziwiani ludzie. Kolejnym pomysłem jest usunięcie ze swoich kontaktów na platformach społecznościowych ludzi, głównie celebrytów i influenserów, których nie znasz. Nieustanne przeglądanie ich profili prowadzi do porównywania się z kimś, kto żyje w zupełnie innej rzeczywistości, a zestawianie swojej sytuacji z położeniem takich osób jest szkodliwe. Kolejnym sposobem na walkę z własną zazdrością jest unikanie wzbudzania zazdrości w innych. Szczere ukazywanie własnych słabości i niepowodzeń sprawi, że ludzie przestaną nam zazdrościć, a my poczujemy się bardziej spokojni i szczęśliwi.