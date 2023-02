Autorka tekstu wskazuje na cztery aspekty, w których introwertycy górują nad bardziej otwartymi odpowiednikami.

Introwertycy więcej rozmyślają

Jedno z badań przeprowadzonych na Harvardzie pokazało, że mózgi introwertyków działają inaczej niż ekstrawertyków, mają one bowiem grubszą warstwę istoty szarej (odpowiedzialnej m. in. za przetwarzanie nowych informacji). Badania mózgu wskazują także na to, że introwertycy mają bardziej aktywne płaty czołowe odpowiedzialne myślenie analityczne i racjonalne. Nawet podczas relaksu mózgi introwertyków są bardziej aktywne niż ekstrawertyków.

Mają większą zdolność od utrzymywania koncentracji

Charakterystyczną cechą introwertyków jest zdolność do utrzymywania przez długi czas koncentracji, a ich uwaga jest bardziej poszerzona niż u ekstrawertyków. Introwertycy lubią też samotność, co sprawia, że więcej czasu przeznaczają na rozwijanie umiejętności, które często wymaga odosobnienia.

Są częściej utalentowani

Okazuje się, że introwertycy są znacznie częściej utalentowani. Aż 70 proc. osób, które odznaczają się ponadprzeciętną inteligencją lub talentem w takich dziedzinach jak muzyka czy matematyka, to introwertycy.

Robią to, co należy

Jedno z badań pokazało, że ekstrawertycy są bardziej konformistyczni i łatwiej ulegają społecznej presji niż introwertycy. Im większa presja, tym różnica pomiędzy oboma typami jest w tym zakresie większa.

W artykule czytamy także o tym, jak można zmienić środowisko pracy, by było bardziej przyjazne dla introwertyków. Przykład? Umożliwienie im samotnych „burz mózgu”, ograniczenie liczby spotkań oraz zapewnienie przestrzeni do prywatności.