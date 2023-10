Czy lubisz zatracać się w anonimowości nieznanej metropolii? Czy samotny górski azyl to dla ciebie synonim raju? A może czujesz się komfortowo, spożywając posiłki w samotności? Nie jesteś jedyny, bo solowe podróżowanie staje się coraz bardziej popularne. Często dotyczy nie tylko introwertyków, ale po prostu osób stawiających na ucieczkę od rutyny. Jednak okazuje się, że samotni turyści nie wszędzie są mile widziani. I tak np. restauracje w Barcelonie często odmawiają obsługi pojedynczym klientom na rzecz turystycznych grup.

Skandynawia kusi introwersją

Introwertycy mogą natomiast skorzystać z porad użytkowników portalu Reddit zebranych przez Euronews. Okazuje się, że sporym zainteresowaniem cieszą się kraje skandynawskie. Wśród nich najlepszym wyborem wydaje się Finlandia – być może dlatego, że jak zwraca uwagę Euronews – Finowie są najbardziej introwertycznym narodem na świecie. – Oni naprawdę są mili i gościnni, ale zostawią cię w spokoju, jeżeli sam nie podejmiesz z nimi rozmowy. Prawdopodobnie zresztą nie będą chcieli rozmawiać, chyba że będą pijani – pisze jeden z użytkowników Reddit. Stolica kraju, Helsinki, jest miastem cichym i bezpiecznym, ale w razie czego można wybrać izolację w lasach i nad jeziorami.

Użytkownicy portalu twierdzą, że stolica jest „bezpieczna, można po niej chodzić i jest cicha”. Jeśli jesteś typem samotnego podróżnika, który szuka izolacji w lesie, Finlandia ci się spodoba. Jest to idealne miejsce do „wędrowania wokół jezior, będąc w większości samotnie otoczonym dziką przyrodą”. Zachwycające krajobrazy, bezpieczeństwo i przyjaźni mieszkańcy to niektóre z powodów, dla których introwertycy polecają na samotne wakacje także Islandię.

Daleko i bez tłumów?

Miasta wypełnione historią, odległe wyspy i dzikie tereny górskie to z kolei atuty Szkocji. - Wyżyny są puste i piękne. Po prostu idealne miejsce na wakacje - mówi jeden z użytkowników Reddit. „Wybierz się na archipelag Hebryd Zewnętrznych, to naprawdę bardzo odległe miejsce”, poleca inny. Obydwaj wymieniają też inną zaletę: prawdopodobnie nie będziesz musiał rozmawiać z wieloma ludźmi.

Niektórym może przeszkadzać deszczowy klimat Szkocji, ale dla introwertyka będzie to brzmieć jak rekomendacja. „Świetna pogoda do czytania i spania, ale także pobudzająca, jeśli jesteś na zewnątrz i masz odpowiednie ubranie”.

Z alpejskimi azylami i malowniczymi pejzażami, Szwajcaria stanowi idealne miejsce, by się wyłączyć. „Nikt nie zaczepi cię, by pogadać. Niewiele imprezowania czy hałasu. Najpiękniejszy kraj na świecie”, twierdzi jeden z użytkowników Reddit. „Możesz po prostu podróżować pociągami przez Szwajcarię, w ciszy podziwiać oszałamiające krajobrazy i być całkowicie zachwyconym”.

A może jednak Azja?

Ale dopiero podróż do odległego Tokio, czyli stolicy Japonii, pozwoli europejskim introwertykom poczuć się naprawdę swojsko. To tam odnajdą chociażby sieć restauracji Ichiran Ramen, która została tak zaprojektowana, że nie trzeba z nikim wchodzić w interakcję. Po wyborze posiłku w automacie biletowym, gość lokalu udaje się do jednoosobowej jadalnej budki bardzo przypominającej kabinę do głosowania, a jego danie zostaje dostarczone przez mały otwór.

W Japonii szacunek dla samotności nie ogranicza się tylko do jedzenia. „Ludzie dają ci spokój”, mówi jeden z komentujących. „Tokio jest bardzo bezpieczne, a ludzie po prostu zajmują się swoimi sprawami”, zgadza się inny. Japonia zdobywa najwyższe noty za bezpieczeństwo, a samotnicy twierdzą, że to najbardziej przyjazny introwertykom kraj, w jakim kiedykolwiek byli. I nie ogranicza się to wcale do Tokio.

Innym krajem wschodnioazjatyckim serdecznie polecanym introwertycznym podróżnikom jest Korea Południowa. „Seul jest naprawdę wygodny dla osoby przemieszczającej się metrem”, według członków r/Travel. Twierdzą oni też, że stolica Korei Pd. jest niezwykle bezpieczna - „nawet jeśli jesteś pijany i zasnąłeś na środku ulicy o trzeciej nad ranem”. Gdy zwiedzisz już niezliczone świątynie i historyczne pałace miasta, najesz się smacznym jedzeniem ulicznym i spróbujesz „samotnego karaoke w hotelowym pokoju”, warto udać się na górę Dobongsan, narodową dumę mieszkańców.

Wizz Air: ranking miast dla introwertycznych turystów

Mamy więc propozycje państw, ale jakie są najlepsze miasta dla introwertyków? Węgierskie linie lotnicze Wizz Air przygotowały ranking europejskich miast dla samotnych podróżników na rok 2023. Przeanalizowano recenzje na TripAdvisor, by określić, które destynacje oferują indywidualnym turystom najbardziej pozytywne doświadczenia.

Okazuje się, że bezapelacyjnie wygrało greckie miasto Rodos, położone na wyspie o tej samej nazwie. Ponad 75 proc. samotnych podróżników na TripAdvisor przyznało temu miejscu pięć gwiazdek. Podczas samotnego zwiedzania warto wybrać się na dziewicze plaże albo do średniowiecznego, starego miasta, by odkryć historie krzyżowców i rycerzy oraz podziwiać kolorowe meczety w dzielnicy Hora.

Drugie miejsce w rankingu Wizz Air zajęło chorwackie miasto Split z 73 proc. najwyższych, pięciogwiazdkowych ocen. Split oferuje liczne zabytki, które z przyjemnością można zwiedzać samemu. W historycznym centrum miasta dominuje pałac Dioklecjana, jeden z najbardziej spektakularnych, wciąż zachowanych rzymskich kompleksów. To jednak nie tylko relikwia przeszłości. Między majestatycznymi kolumnadami i imponującymi frontami świątyń, w każdym zakamarku można znaleźć bary i restauracje.

Na trzecim miejscu ex aequo znalazły się portugalskie Faro i turecki Stambuł. To pierwsze przyciąga kolorową starówką otoczoną średniowiecznymi murami czy też Igreja de Nossa Senhora do Carmo, barokowym kościołem o olśniewającym złocistym wnętrzu. Dla miłośników przyrody polecana jest wycieczka do niezbyt odległego Parque Natural da Ria Formosa, raju lagun i solanek, które tętnią życiem ptaków.

Turecka metropolia jest jedynym miastem znajdującym się na dwóch kontynentach, ale oczywiście nie jest to jej jedyna zaleta. Stambuł okazuje się idealnym miejscem do praktykowania samotnych posiłków.