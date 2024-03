"Brak ambitnych celów to po prostu brak wymówek!" - grzmi Denise Auclair z T&E. Pandemia pokazała, że zmiana jest możliwa - firmy, które szybko zareagowały na nowe realia, potrafiły zapanować nad emisjami z podróży służbowych. Przykładem może być firma Microsoft, która zobowiązała się do zmniejszenia emisji CO2 o 75 proc. do 2030 roku.

A może koleją?

Podróże lotnicze to prawdziwy truciciel klimatu. Chociaż linie lotnicze eksperymentują z ekologicznym paliwem, wciąż jest ono rzadkie i drogie. Z pomocą przychodzi kolej - raport T&E podkreśla, że podróżowanie pociągiem może obniżyć emisje nawet o 97 proc. w porównaniu z samolotem. Niestety, tylko 28 firm z badania zdecydowało się na częstsze korzystanie z kolei. Przykładem firmy, która stawia na kolej, jest Ikea, która zobowiązała się do całkowitego wyeliminowania podróży lotniczych na krótkich dystansach do 2025 roku.

Inne sposoby na "odchudzenie" śladu węglowego to łączenie podróży i organizowanie wirtualnych spotkań. Jedną z firm, które aktywnie promują łączenie podróży służbowych, jest Unilever. Jeden z największych na świecie producentów żywności, kosmetyków i środków czystości stworzył platformę, która pozwala pracownikom na łączenie podróży służbowych z prywatnymi.

Najwięksi z wielkich emitują też najwięcej

25 firm z listy T&E, które emitują najwięcej CO2 z podróży lotniczych, odpowiada za jedną trzecią emisji wszystkich badanych firm. Wśród nich znajdują się takie giganty jak Amazon, Google i Apple. Raport nie uwzględnia kompensat CO2, które zdaniem Auclair nie są wiarygodnym sposobem na redukcję emisji.

"Złotym standardem" jest ujawnianie emisji z podróży lotniczych i zobowiązanie się do ich zmniejszenia o połowę do 2025 roku. Taką strategię przyjęły m.in. Swiss Re, Zurich Insurance Group, Fidelity International, ABN Amro i Novo Nordisk. Z kolei firmy z wysokimi emisjami i długoterminowymi celami redukcji to m.in. McKinsey & Co, Pfizer Inc. i Roche.

Florence Long z Aviation Environment Federation apeluje do przedsiębiorstw, które wciąż nie włączyły się w walkę ze zmianami klimatu: "Czas się obudzić! Minęły lata, odkąd świat biznesu nauczył się funkcjonować z mniejszą liczbą lotów. Konieczne jest wyznaczenie konkretnych celów i wiążących zobowiązań, aby ograniczyć podróże służbowe."