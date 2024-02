Badania prowadzone przez dr. Johna Gottmana i dr Julie Schwartz Gottman wykazały, że pary, które używają języka naprawy, są bardziej skłonne do rozwiązania konfliktu w konstruktywny sposób. Język naprawy to taki, który wyraża empatię, zrozumienie i otwartość na perspektywę drugiej osoby.

Sześć fraz, które działają

Oto sześć zwrotów, które są szczególnie skuteczne w naprawie konfliktów:

"Czuję się..." - ten zwrot pozwala wyrazić swoje uczucia w sposób jasny i bezpośredni. Pomaga również partnerowi zrozumieć, jak jego zachowanie wpływa na nas.

- ten zwrot pozwala wyrazić swoje uczucia w sposób jasny i bezpośredni. Pomaga również partnerowi zrozumieć, jak jego zachowanie wpływa na nas. "Muszę się uspokoić" - ten zwrot informuje partnera, że potrzebujemy chwilę, aby ochłonąć i zebrać myśli. Chodzi o to, aby uniknąć powiedzenia czegoś, czego później będziemy żałować.

- ten zwrot informuje partnera, że potrzebujemy chwilę, aby ochłonąć i zebrać myśli. Chodzi o to, aby uniknąć powiedzenia czegoś, czego później będziemy żałować. "Przepraszam" - przeprosiny są podstawą naprawy. Są wyrazem tego, że zdajemy sobie sprawę - oto, zrobiliśmy coś złego i chcemy to naprawić.

- przeprosiny są podstawą naprawy. Są wyrazem tego, że zdajemy sobie sprawę - oto, zrobiliśmy coś złego i chcemy to naprawić. "Wstrzymaj działanie" - ten zwrot może być pomocny, gdy konflikt wymyka się spod kontroli. Pozwala na chwilę zatrzymania się i relaksu, aby móc kontynuować rozmowę w sposób bardziej konstruktywny.

- ten zwrot może być pomocny, gdy konflikt wymyka się spod kontroli. Pozwala na chwilę zatrzymania się i relaksu, aby móc kontynuować rozmowę w sposób bardziej konstruktywny. "Dojście do tak" - ten zwrot oznacza, że jesteśmy gotowi do przyjęcia perspektywy partnera i znalezienia wspólnego gruntu. Jest to ważne, aby uniknąć sytuacji, w której każdy z partnerów pozostaje przy swoim stanowisku.

- ten zwrot oznacza, że jesteśmy gotowi do przyjęcia perspektywy partnera i znalezienia wspólnego gruntu. Jest to ważne, aby uniknąć sytuacji, w której każdy z partnerów pozostaje przy swoim stanowisku. "Doceniam" - wyrażenie wdzięczności za pozytywne aspekty związku może pomóc w odwróceniu negatywnego nastawienia i wzmocnieniu więzi między partnerami.

Pamiętaj o szczegółach

Używanie języka naprawy nie jest łatwe, zwłaszcza w trakcie konfliktu. Jednak warto się tego nauczyć, ponieważ może to pomóc w stworzeniu zdrowszego i bardziej satysfakcjonującego związku. Uważaj jednak również na ton głosu i język ciała. Nawet jeśli mówisz właściwe rzeczy, zły ton głosu lub język ciała mogą sprawić, że twoje słowa będą brzmiały ironicznie lub obraźliwie.

Skup się na tym, co czujesz, a nie na tym, co partner zrobił. Mówienie o własnych uczuciach jest bardziej skuteczne niż krytykowanie partnera. Ważne jest też to, żeby być otwartym na perspektywę partnera. Spróbuj zrozumieć, dlaczego partner zachował się w taki sposób.

Pamiętaj, że tym, co decyduje o sukcesie lub porażce związku, jest sposób, w jaki każde z was reaguje na naprawę. Jeśli jesteście gotowi pracować nad swoim związkiem i używać języka naprawy, możecie stworzyć relację, którą oprzecie na miłości, zrozumieniu i wzajemnym szacunku.