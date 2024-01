Pod koniec ubiegłego roku młodzież ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Jarocinie postanowiła uczcić pamięć artysty i dała koncert pt. „Posłuchajcie Niemena, bo warto!”. Młodym piosenkarzom towarzyszyli tancerze, a w Jarocińskim Ośrodku Kultury zjawili się fani Niemena w różnym wieku. Starsi przyszli z uwagi na sentyment do piosenek, ale i z ciekawości, jak z niełatwym repertuarem poradzą sobie roczniki, które tego wielkiego artysty nie mogą pamiętać. „Wydarzenie ma być inspiracją dla młodych ludzi do poszukiwania własnej drogi i rozwijania pasji” – napisali organizatorzy jarocińskiego koncertu z udziałem nastoletnich piosenkarzy. „Mam nadzieję, że przesłanie tych niełatwych często utworów trafi do szerszej grupy młodzieży” – powiedziała lokalnej prasie jedna z mieszkanek, która przyszła posłuchać występu.

