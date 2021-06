Turniej zaczął się 11 czerwca i potrwa do 11 lipca. Spotkania można oglądać w naziemnych stacjach TVP1, TVP2, TVP Sport, w satelitarnym TVP 4K (w wyższej jakości obrazu i dźwięku), a także online. – Oba dotychczasowe spotkania Polaków wskoczyły na podium najchętniej oglądanych programów w tym roku – komentuje Katarzyna Baczyńska z agencji One House. Spodziewa się więc, że Euro będzie sukcesem oglądalnościowym, chociaż zastrzega, iż będzie to sukces „na miarę czasów” – tzn. nie tak spektakularny jak podczas poprzedniej imprezy podobnej rangi: mistrzostw świata w Rosji w 2018 r.