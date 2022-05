Manguel dzieli z Borgesem fascynację absolutystycznymi - i niespełnialnymi - pretensjami literatury. Borges w głośnym opowiadaniu „Biblioteka Babel” (1941) nakreślił model biblioteki, która (na zasadzie kombinatorycznej) zawiera wszystkie możliwe książki we wszystkich możliwych językach, a z kolei te książki: wszystkie możliwe ciągi znaków. Taka biblioteka totalna byłaby zarazem totalną klęską: sensowne komunikaty utonęłyby w bezkresnym oceanie entropijnego bełkotu. Manguel przypomina o tym, że biblioteka stanowi z założenia przedsięwzięcie utopijne, podobnie zresztą jak sama literatura z jej ambicją imitacyjnego oddania złożoności świata za pomocą słów, jak wszelkiego rodzaju słowniki, które w momencie druku są już - jako synchroniczne utopie - nieaktualne. Historia kultury jest, sugeruje Manguel, historią porażek, niekiedy bardzo urodziwych. Aby móc czytać świadomie, trzeba zdawać sobie sprawę, że mamy do czynienia ze sztuką niedoskonałej iluzji, która organizuje rzeczywistość na własną modłę, organizuje też nasz sposób myślenia, który - tu paradoks - nie będąc błędnym, nie musi wcale być prawdziwy. Autor objaśnia to na przykładzie snów: sny, powiada, leżą zasadniczo poza obrębem kultury, ich naczelne cechy - wielokształtność, elastyczność, brak związków przyczynowo-skutkowych - sprawiają, że nie da się ich opowiedzieć. I tu wkracza literatura, która narzuca swoje struktury snom, by móc ułożyć je w znaczące narracje. Kto opowiada sny, nie opowiada snów - kolejny paradoks. Snu da się użyć co najwyżej do testowania autentyzmu rzeczywistości, albo, jak to uczynił Franz Kafka w „Przemianie”, można radykalnie odwrócić porządek rzeczy: Gregor Samsa stwierdza, że zamienił się w wielkiego robaka dopiero rano, po obudzeniu się.