Lider zmarł, a trzy miesiące później zespół zagrał pożegnalny koncert we Wrocławiu w ramach 23. Przeglądu Piosenki Aktorskiej. W spektaklu „Kombinat” utwory Republiki śpiewali piosenkarze i aktorzy. Nastroje były minorowe. Biolik miał ochotę roztrzaskać gitarę po zakończeniu występu. Czuł, że każda nuta każdej piosenki jest grana po raz ostatni. I wszystko zmierza do nieuchronnego końca. Muzyk wspomina emocjonalną reakcję publiczności i uczucie pustki, które pojawiło się po ostatnim akordzie. To właściwie nie był koncert, to była stypa.