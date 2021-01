Beyond Meat produkuje żywność będąca roślinną alternatywą dla wołowiny i wieprzowiny. Współpraca z koncernem PepsiCo zapewni jej dostęp do globalnej sieci dystrybucyjnej i marketingowej. Oznacza to, że Beyond Meat będzie mógł stworzyć większą liczbę nowych produktów i szybciej wprowadzić je na rynek, uważa przedstawiciel Beyond Meat. Amerykańska spółka już teraz opracowuje strategię przyszłej ekspansji w Chinach i Wielkiej Brytanii.

Marketingowa machina, jaką dysponuje amerykański gigant z branży spożywczej, może bardzo skutecznie zachęcać nowych klientów do zakupu produktów „mięsnych”, powstającymi na bazie białka roślinnego. Dla PepsiCo współpraca z Beyond Meat oznacza szybkie i relatywnie niskokosztowe wejście na prężnie rozwijający się rynek zamienników produktów odzwierzęcych.

„Popyt konsumentów na produkty pochodzenia roślinnego jest wystarczająco duży, by zwiększyć sprzedaż w czasie, gdy przemysł alternatyw opartych na roślinach stale się rozwija” - powiedział we wtorek Ramsey Baghdadi, analityk konsumencki w firmie GlobalData. „Decyzja PepsiCo o poszerzeniu istniejącego asortymentu przekąsek roślinnych będzie w dłuższej perspektywie przełomem, ponieważ coraz więcej konsumentów w naturalny sposób zainteresuje się tym trendem.”

PepsiCo często nawiązuje partnerstwa, by zaznaczyć swoją pozycję w atrakcyjnych segmentach rynku, zauważyła Erika Jackson, analityczka z UBS. PepsiCo i Starbucks od lat współpracują przy produkcji gotowych do spożycia napojów powstających na bazie kawy.

Informacja o podjęciu współpracy z PepsiCo spowodowała we wtorek zwyżkę wartości akcji Beyond Meat o 18 proc. Firmy nie ujawniły warunków finansowych transakcji.