Wyobraź sobie miejsce pracy przyszłości, w którym wyposażone w sztuczną inteligencję komputery wykonują najbardziej żmudne administracyjne zadania, dzięki czemu pracownicy są szczęśliwsi i wydajniejsi. Microsoft Corp. chce być liderem we wprowadzaniu takiej pracy przyszłości, a umowa ze specjalizującą się w technologii rozpoznawania głosu i sztucznej inteligencji firmą Nuance Communications Inc. pokazuje, że jest gotowe wydać na to dużo pieniędzy.

Microsoft podało w poniedziałek, że zgodziło się kupić Nuance Communications Inc. za około 56 dolarów za akcję, czyli prawie 20 miliardów dolarów (włączając w to zadłużenie). Może się wydawać na pierwszy rzut oka, że to dziwny kandydat do roli drugiego co do wielkości zakupu Microsoftu (po wartej 26 miliardów dolarów transakcji z udziałem LinkedIn Corp.). Przez większą część ostatniej dekady sprzedaż Nuance znajdowała się w stagnacji, ponieważ pionier rozwoju produktów do rozpoznawania mowy nie był w stanie wprowadzać wystarczająco szybko innowacji. Zmieniło się to jednak. Biorąc pod uwagę jego imponującą technologię i potencjał najnowszego zastosowania AI w służbie zdrowia, zakup Nuance ma sens.

Przełomowym produktem jest Nuance Dragon Ambient eXperience, inaczej DAX, który został wydany w lutym 2020 roku. Podczas gdy wcześniejsze technologie zmuszały lekarzy do używania urządzeń służących do transkrypcji notatek, a następnie spędzania godzin pod koniec dnia pracy na wypełnianiu dokumentów, DAX zdejmuje administracyjne obciążenie z ich barków. System rejestruje rozmowy między lekarzami i pacjentami z każdej wizyty, a następnie wykorzystuje sztuczną inteligencję do odszukiwania odpowiedniego kontekstu do tematu dyskusji, automatycznie tworząc szczegółową kliniczną dokumentację do przeglądu. Jedyne, co musi zrobić lekarz, to się wylogować. Wydaje się, że zasilane sztuczną inteligencją panaceum (przynajmniej dla lekarzy) jest już dostępne.

Szpitale pokochają to. Będą miały szczęśliwszych lekarzy, którzy będą mogli przyjmować więcej pacjentów. Spadnie także ryzyko występowania klinicznych błędów. Nuance zauważa, powołując się na ankietę, że ​​odsetek odczuwających wypalenie i zmęczenie lekarzy spadł po zastosowaniu DAX z 72 do 17 proc. Lekarze twierdzą, że umożliwia im ono również podniesienie jakości pracy, ponieważ mogą skupić się na leczeniu pacjentów zamiast na wprowadzaniu danych. Podekscytowanie produktem objęło inwestorów. Prawie każde pytanie z Wall Street podczas ostatniego okresowego przeglądu wyników finansowych Nuance, dotyczyło perspektyw DAX. Chociaż produkt zaczyna dopiero być wykorzystywany, przyszłość finansowa firmy rysuje się w jasnych barwach. Nuance podało na początku tego roku, że przychody ze sprzedaży DAX mogą wzrosnąć do 2023 roku do 250 milionów dolarów z około 15 milionów dolarów w tym roku oraz że odnotowuje rosnące zainteresowanie produktem ze strony obecnych i nowych klientów.

Połączenie Microsoftu i Nuance zwiększa możliwości rozwoju produktu, a duży potencjał giganta pozwoli przyśpieszyć tempo jego wdrażania. Występują też inne synergie. DAX, które już korzysta z usługi przetwarzania w chmurze Microsoft Azure oraz technologii AI w ramach strategicznego partnerstwa podpisanego w 2019 roku, może zostać jeszcze bardziej zintegrowany z usługami technologicznego giganta w celu stworzenia jeszcze potężniejszej oferty. Co najważniejsze, Microsoft pozna wszystkie intymne szczegóły dotyczące tego, jak najlepiej opracowywać zaawansowane zastosowania AI w miejscu pracy, które będzie mógł zastosować także w innych branżach.

Microsoft powinien jednak postępować ostrożnie. Żadna inna technologiczna firma nie jest tak aktywna w przejmowaniu dużych firm. Bloomberg poinformował pod koniec marca, że Microsoft rozmawiał o zakupie aplikacji do rozmów głosowych dla graczy Discord Inc. za ponad 10 miliardów dolarów. Nastąpiło to po tym, jak firma przejęła za 7,5 miliarda dolarów wydawcę gier wideo ZeniMax i podobno rozważała w ostatnich miesiącach zakup Pinteresta. Microsoft podjął też oczywiście w zeszłym roku próbę wykupienia amerykańskich operacji TikToka. Przeprowadzanie zbyt wielu dużych transakcji może zwrócić uwagę organów regulacyjnych, którzy mogą zacząć się w końcu zastanawiać, czy antymonopolowymi kontrolami, którymi są obecnie poddawani tacy giganci jak Facebook Inc. i Alphabet Inc., nie powinny objąć również Microsoftu.

W międzyczasie, jeśli Microsoft zawrze umowę z Nuance bez zbyt wielu problemów, to pozyska niezbędną wiedzę, której potrzebuje, aby przewodzić kolejnej wielkiej, przełomowej fali innowacji. To wartościowy cel.