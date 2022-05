Vijay Ayyar, szef giełdy kryptowalut Luno, powiedział CNBC, że słabość Tethera to wynik „napędzanego spekulacją strachu”.

Reklama

Spadek wyceny ma zapewne związek z tym, co się stało z innym mniej znanym stablecoinem – terra USD, który doświadczył w tym tygodniu dotkliwych spadków, „odklejając” się od wartości dolara. W środę był wyceniany poniżej 30 centów.

Reklama

TerraUSD nie jest pierwszym algorytmicznym stablecoinem, którego sztywny kurs został naruszony. Neutrino, który starał się utrzymać równowagę poprzez emisję i spalanie tokenów, stracił wartość w zeszłym miesiącu. To samo przydarzyło się Iron Finance w czerwcu zeszłego roku.

Stablecoin to cyfrowa waluta, której wycena jest powiązana ze „stabilnym” aktywem rezerwowym, takim jak na przykład amerykański dolar czy złoto. Jego wprowadzenie miało być odpowiedzią na bardzo dużą zmienność wartości kryptowalut, stabilizując ją. Stablecoiny stanowią połączenie kryptowalut z tradycyjnymi walutami.

Okazało się, że krytpowaluta tether jest na mocy układu między firmą stojącą za stablecoinem a prokuratorem generalnym Nowego Jorku zabezpieczona nie tylko dolarem, ale też szeregiem innych aktywów, m. in. krótkoterminowymi papierami dłużnymi (krótkoterminowymi niezabezpieczonymi papierami dłużnymi). Dyrektor ds. technologii Tethera zapewniał dziś że posiadacze stablecoina bez problemu mogą go wymienić w stosunku 1 do 1 za dolara. Wskazał, że w ciągu ostatnich 24 godzin bez problemu wycofano już ok. 300 mln tokenów.

Czwartek jest kolejnym dniem, w którym zarówno bitcoin, jak również inne kryptowaluty tracą na wartości. Jest to spowodowane sytuacją na rynku stablecoin oraz negatywnymi nastrojami inwestorów związanymi z rosnącą inflacją i niepewną sytuacją w gospodarce.