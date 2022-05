Konferencję otworzył list skierowany do uczestników przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. -Skala i różnorodność wrogich zachowań w cyberprzestrzeni jest ogromna. Żadne państwo nie jest w stanie samo oprzeć się cyberatakom, zwłaszcza ze strony agresywnych i autorytarnych reżimów. Bezprecedensowe akty agresji, jakim została poddana Ukraina – także w sferze cyberbezpieczeństwa – zmuszają wszystkie państwa NATO i Unii Europejskiej do wzmożenia wysiłków w zakresie cyberobrony sieci europejskich i opracowania ambitnego planu cyberbezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO – napisał Prezydent RP.

Szesnasta edycja wydarzenia odbyła się w Katowicach pod hasłem United in Cyberpower. Do hasła nawiązywała Izabela Albrycht, przewodnicząca Rady Programowej CYBERSEC otwierając wydarzenie. - Musimy połączyć międzynarodowe siły i działać wspólnie, by przywrócić pokój i ład. Rok 2022 będzie kamieniem milowym, pokazującym zjednoczenie sektorów: publicznego, prywatnego i naukowego w celu zatrzymania cyberagresji – mówiła i podkreślała, że musimy wzmocnić całą branżę cyberbezpieczeństwa.

Kluczowym momentem pierwszego dnia konferencji było wręczenie nagrody European CYBERSEC Award. W tym roku przyznano dwie statuetki - nagrodę otrzymał Mykhailo Fedorov, minister transformacji cyfrowej i wicepremier Ukrainy oraz naród Ukrainy. – Przez blisko trzy miesiące mieliśmy do czynienia z setkami ataków. Ich celem były elementy naszej infrastruktury krytycznej. Trwa cyberwojna jaką znamy z filmów science fiction. Kiedy ją wygramy, chętnie podzielimy się najlepszymi praktykami, wypracowanymi we współpracy z międzynarodowymi ekspertami – zaznaczył laureat. Nagrodę w jego imieniu odebrała Gulsanna Mamediieva, dyrektor generalna w resorcie Mykhailo Fedorova.

Odczytanie listu ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka rozpoczęło drugi dzień konferencji.- Wspólnie, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności skutecznie koordynując prace instytucji, jesteśmy w stanie powstrzymać, bądź zniwelować skutki potencjalnych ataków na sieci cyfrowe, systemy informatyczne i infrastrukturę zapewniającą funkcjonowanie państw i społeczeństw - napisał minister.

O roli współpracy mówił także zastępca sekretarza generalnego ds. nowych wyzwań bezpieczeństwa NATO David van Weel. – Ochrona i zabezpieczanie cyberprzestrzeni nie jest czymś, co naród, organizacja czy kontynent może zrobić sam, dlatego Sojusz taki jak NATO i jego sieć partnerska na całym świecie są tak ważne, w tym kluczowym momencie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. NATO musi przez cały czas aktywnie odstraszać, bronić się i stawiać czoła pełnemu spektrum cyberzagrożeń, a w razie konieczności także reagować, a takie reakcje nie ograniczają się do cyberprzestrzeni – podkreślał.

Zamknięcie konferencji to panel inaugurujący wspólny projekt Instytutu Kościuszki i Fundacji Microsoft. CYBER Trainees to kurs edukacyjny dedykowany uchodźczyniom z Ukrainy. Celem kursu z wybranych specjalizacji z obszaru ICT jest zwiększenie inkluzywności tego rynku, a w szczególności włączenie zawodowe uczestniczek. Po ukończeniu kursu otrzymają one certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności. Kurs kierowany jest do kobiet powyżej 21 roku życia o narodowości ukraińskiej i polskiej (w proporcjach 80/20 - 80% uchodźczyń, 20% Polek), które chcą rozwijać umiejętności i wiedzę umożliwiające rozpoczęcie kariery w tym sektorze. - W Polsce tylko 14% stanowisk związanych z cyberbezpieczeństwem zajmują kobiety, podczas gdy etaty związane z cyberbezpieczeństwem rosną o 30% rocznie. Dzięki CYBER Trainees będziemy mogli współpracować i dawać przykład, jak zlikwidować lukę w umiejętnościach w zakresie cyberbezpieczeństwa. Projekt to kompleksowy program umiejętności dla kobiet, z silnym naciskiem na zapewnienie naszym uczestniczkom możliwości zatrudnienia lub utrzymania. Co więcej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację, a zwłaszcza sytuację w Polsce, jesteśmy dumni, że w programie pojawią się także uchodźczynie z Ukrainy - podsumował Andreas Fibiger, dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią Fundacji Microsoft. Partnerami projektu są klaster #CyberMadeInPoland, fundacja Women for Cyber, ECSO, oraz Test Army Group.

Szesnasta edycja CYBERSEC to panele w ramach pięciu ścieżek tematycznych: state, defence, business, future i EU. To także okrągły stół Rady ds. Cyfryzacji - Zjednoczeni przeciwko dezinformacji, konkurs cyberbezpieczeństwa CYBERSEC CTF czy warsztaty Admin Days. To także szereg dyskusji na scenie i stoiskach EXPO. Podczas konferencji został także podpisany list intencyjny z Cyber4Slovakia i Litewskim Centrum Doskonałości ds. Walki z Cyberprzestępczością. - To kolejny krok do wzmocnienia potencjału cyberbezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej poprzez prawdziwe United In Cyberpower z klastrami cyberbezpieczeństwa i IT ze Słowacji i Litwy - podkreślił Prezes Klastra #CyberMadeInPoland Łukasz Gawron. Wydarzeniem towarzyszącym CYBERSEC był konkurs dla startupów oraz MŚP zajmujących się cyberbezpieczeństwem: Cyber Investor Days. Po raz pierwszy w Polsce firmy miały okazję wystąpić przed europejskim jury i powalczyć o nagrodę European STARtup Award. Zwycięzcami zostało Cryptomage i Resquant, które powalczą w europejskich finałach o główną nagrodę przyznawaną przez European Cyber Security Organization.

Kolejna edycja CYBERSCEC już w czerwcu 2023 r.