Poradnik przygotowany przez ekspertów Instytutu Kościuszki jest odpowiedzią na potrzebę edukacji medialnej oraz budowania odporności cyfrowej młodego pokolenia.

Tym razem z wiedzą o dezinformacji chcemy docierać z pomocą nauczycieli, ponieważ wierzymy, że szkoła to odpowiednie miejsce do budowania cyberodporności społeczeństwa.

Poradnik to gotowy scenariusz lekcji o dezinformacji, podstawowe informacje teoretyczne, mechanizmy tworzenia i rozprzestrzeniania dezinformacji oraz sposoby na przeciwdziałanie fake newsom.

Projekt powstał przy współpracy z Cyfryzacja KPRM.

- Jesteśmy świadkami postępu technologicznego i digitalizacji na niespotykaną dotąd skalę. To także determinuje przemiany społeczne, które są naszym udziałem ale także udziałem uczniów, którzy w tym świecie pełnym niepokoju i zmian, tym mocniej potrzebują jasnego i śmiałego przewodnictwa. Również w obszarach, które wykraczają poza przyjęty program – powiedział o poradniku prezes Instytutu Kościuszki, Jarosław Kożuch.

Pomysł na poradnik dla nauczycieli towarzyszył nam od premiery podręcznika dla uczniów „Z tarczą” w grudniu 2021 roku. Wtedy zainspirowały nas statystyki pokazujące podatność młodych ludzi na fake newsy oraz sposób pozyskiwania przez nich informacji, w dużej mierze oparty na mediach społecznościowych. Swoją rolę odegrała także pandemia, która była podatnym gruntem dla rozwoju dezinformacji. Dziś na naszych oczach, za wschodnią granicą Polski, rozgrywa się wojna, a my obserwujemy, jak dezinformacja zatacza coraz szersze kręgi i dotyczy coraz poważniejszych zagadnień.

Szkoła – właściwe miejsce by edukować w obszarze dezinformacji?

Wierzymy, że szkoła to właściwe miejsce by edukować także w temacie walki z dezinformacją. Krytyczne myślenie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych, to dziś kluczowe umiejętności, niezbędne do poruszania się we współczesnym świecie. Te istotne kompetencje mogą młodzieży przekazać ich nauczyciele.

Poradnik to gotowy scenariusz lekcji o dezinformacji, podstawowe informacje teoretyczne, mechanizmy tworzenia i rozprzestrzeniania dezinformacji oraz sposoby na przeciwdziałanie fake newsom. To także podpowiedź jak zorganizować ćwiczenia praktyczne – oparte na aktualnych przykładach. Czy to narzędzie dla każdego? W naszym przekonaniu tak, bo wspomniane zagadnienia mieszczą się zarówno w zakresie lekcji z wiedzy o społeczeństwie, jak i informatyki. Z powodzeniem mogą być też realizowane np. podczas godziny wychowawczej, bo dotykają ważnych i aktualnych tematów.

Starliśmy się opracować poradnik tak, by korzystanie z niego było intuicyjne. Treści są przygotowane z myślą o uczniach szkół średnich i ostatnich klas szkół podstawowych. Działamy w myśl maksymy Benjamina Franklina: Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. Angażujemy zatem do działania uczniów i nauczycieli!

Prezent na wakacje

Podręcznik jest wydany w formie e-booka. Dostęp do podręcznika jest całkowicie darmowy. Można go pobrać na portalu cyberodporni.pl, do czego gorąco zachęcamy. Podręcznik został stworzony dzięki współpracy z Cyfryzacja KPRM.