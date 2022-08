Mianem jednorożca określa się prywatne innowacyjne firmy technologiczne typu startup, które są wyceniane powyżej 1 mld dol. Wielka Brytania posiada 47 takich podmiotów, Niemcy – 30, a Francja – 28. W pozostałych krajach Starego Kontynentu nie znajdziemy nawet 10 startupów tej wielkości. Po kilka znajduje się w krajach skandynawskich: Norwegii (5), Szwecji (8) oraz Finlandii (4). Jednorożce znajdziemy też m. in. w Irlandii, Holandii i Szwajcarii - wynika z danych pochodzących z firmy CB Insights.

Krajom Europy Płd. czy Wsch. trudno będzie nadrobić zaległości do największych gospodarek kontynentu, tym bardziej, że nie zwalniają one tempa. We Francji tylko w tym roku odnotowano 8 nowych jednorożców.

Jeżeli przyjrzymy się wycenie startupów, to bez problemu dostrzeżemy ogromną dominację Wielkiej Brytanii i Niemiec, które w pierwszej dziesiątce takiego zestawienia zajmują aż dziewięć pozycji (odpowiednio 6 i 3).

Wzrostowy trend napływu inwestycji do startupów, szczególnie z sektora fintech, jest widoczny dopiero od 2021 roku.