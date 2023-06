Poznaj 13 powodów, dla których warto pojawić się na CYBERSEC FORUM/EXPO 2023:

1. Nawiąż wartościowe kontakty biznesowe z branżą IT pozyskaj nowych partnerów, klientów i inwestorów.

CYBERSEC to miejsce spotkań czołowych firm, mediów i specjalistów związanych z IT. W strefie EXPO zawrzesz umowę z nowym dostawcą usług IT lub uzyskasz wsparcie finansowe na rozwój swojego projektu.

2. Poznaj trendy cyberbezpieczeństwa. Wykorzystaj wskazówki topowych ekspertów by skutecznie zaadaptować najnowsze standardy branżowe.

43% cyberataków jest wycelowana w kierunku małych firm. Tylko 14% z nich jest zdolnych do samoobrony. Uzyskaj rekomendacje, które rozwiązania są obecnie najefektywniejsze oraz jakie są możliwości ich implementacji w środowisku twojej firmy.

3. Przygotuj swoją firmę na cyberataki. Reaguj na zagrożenia.

Zidentyfikowanie wycieku danych zajmuje zespołom 197 dni, a jego powstrzymanie kolejne 69 dni. FORUM/EXPO daje przestrzeń do indywidualnych konsultacji, w której poznasz usługi i ofertę najlepszych firm, które pomogą ci zadbać o bezpieczeństwo twojej firmy.

4. Znajdź skuteczne narzędzia walki z cyberatakami. Stwórz skuteczny plan reakcji na incydenty w cyberprzestrzeni.

2 dni konferencji to również 5 formatów szkoleniowych, w tym warsztaty i wykłady techniczne, oraz prezentacja starta’upów i scale’upów z pionierskimi rozwiązaniami.

5. Wzmocnij swój dział IT. Rozwijaj kompetencje zespołu.

Poszerz wiedzę swojego zespołu oraz wprowadź skuteczną politykę bezpieczeństwa. Zapewnij swoim pracownikom możliwość dyskusji z najlepszymi specjalistami z branży.

6. Otwórz się na międzynarodową współpracę.

Na CYBERSEC poznasz przedstawicieli biznesu z całego świata. Wykorzystaj szansę na poznanie międzynarodowych rynków i nawiąż strategiczną współpracę, która pozwoli Ci na opracowanie przełomowej usługi.

7. Zwiększ konkurencyjność swojej firmy.

Wiedza zdobyta na CYBERSEC pozwoli Ci na lepsze zrozumienie rynku i wdrożenie strategii cyfrowej, zwiększającej efektywność biznesu. Pozyskaj nowych klientów dzięki innowacyjnym produktom.

8. Wyróżnij się na tle konkurencji. Buduj swoją markę.

Prestiżowe wydarzenia zwiększają rozpoznawalność Twojej firmy. Dzięki CYBERSEC zdobędziesz cenne leady, poszerzysz sieć kontaktów i zbudujesz pozycję lidera w branży cyberbezpieczeństwa.

9. Postaw na rozwój. Zainwestuj w sztuczną inteligencję.

Poznaj tajniki AI i zwiększ efektywność procesów w swojej firmie. Innowacyjne technologie i usługi przyciągną uwagę klientów, a nowatorskie rozwiązania prezentowane na CYBERSEC pomogą w zwiększeniu sprzedaży.

10. Zbuduj sieć kontaktów ze specjalistami.

Podczas FORUM/EXPO uczysz się od najlepszych w swojej dziedzinie. Czerp inspiracje od innych uczestników i wymieniaj cenne doświadczenie związane z cyberbezpieczeństwem. Dzięki temu wprowadzisz nową strategię zarządzania ryzykiem i opracujesz lepsze procedury postępowania w przypadku cyberataków.

11. Twój głos ma znaczenie. Nawiąż relacje z decydentami politycznymi.

CYBERSEC to wyjątkowa okazja do bezpośredniego kontaktu z politykami odpowiedzialnymi za regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zwróć uwagę na problemy w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz poznaj najnowsze zmiany legislacyjne w tym zakresie.

12. Współpracuj z instytucjami publicznymi. Uzyskaj dostęp do funduszy.

CYBERSEC to miejsce spotkań administracji publicznej oraz biznesu. Wykorzystaj to, nawiąż współpracę z agencjami rządowymi i rozpocznij realizację innowacyjnego projektu

13. Buduj silną pozycję na rynku. Kreuj nowe kierunki rozwoju.

Uczestnicząc w CYBERSEC masz możliwość wywierania wpływu w obszarze cyberbezpieczeństwa. Nawiąż relacje z kluczowymi graczami i wprowadź swoją firmę na rynek zagraniczny.

Zarejestruj się na CYBERSEC FORUM/EXPO 2023 już teraz!

Organizator przewidział bezpłatny wstęp dla: organizacji, służb mundurowych, administracji publicznej, sektora naukowego i studentów. Wypełnij specjalny formularz.