Reklama

Jak wskazano w informacji przesłanej PAP przez ESA, Polska i Europejska Agencja Kosmiczna "rozważają opcje, by umożliwić lot" w kosmos Sławoszowi Uznańskiemu. "Szczegóły zostaną przekazane dopiero po osiągnięciu porozumienia ze wszystkimi stronami, w tym z międzynarodowymi partnerami ISS" - dodano.

W środę późnym wieczorem Centrum GovTech, międzyresortowy zespół do spraw innowacji i cyfryzacji przy prezesie Rady Ministrów, przekazało na Twitterze, że Sławosz Uznański poleci w kosmos jako drugi Polak w historii. "Czekaliśmy na ten moment 45 lat! Po historycznej misji z udziałem Mirosława Hermaszewskiego, jako drugi Polak, Sławosz Uznański - członek korpusu rezerwowego ESA - European Space Agency poleci w kosmos. Serdecznie gratulujemy i nie możemy się doczekać relacji ze startu!" - napisało.

Reklama

Ponad 22 tys. kandydatów

Jak informowała pod koniec listopada ub.r. POLSA Polska Agencja Kosmiczna, dr Sławosz Uznański - polski naukowiec, który został wybrany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) do Rezerwy Astronautów ESA - musiał pokonać ponad 22 tys. kandydatów z całej Europy w trwających półtora roku eliminacjach.

Kandydaci, jak wskazano, przechodzili różnorodne testy wiedzy o kosmosie i technologiach kosmicznych, inteligencji i sprawności obliczeniowej, umiejętności rozwiązywania złożonych, nietypowych problemów pod presją czasu, odporności psychicznej i zachowania zimnej krwi w warunkach stresu. Poddani byli szczegółowym badaniom medycznym i przeszli szereg rozmów kwalifikacyjnych - zaznaczyła POLSA.

"To z pewnością jeden z najważniejszych dni w moim życiu, ale też wyjątkowy moment dla polskiej nauki i polskiego udziału w eksploracji kosmosu - docenienie naszych osiągnięć i podkreślenie potencjału" - skomentował Uznański po wybraniu go do Rezerwy Astronautów ESA.

Kim jest Sławosz Uznański?

Dr Sławosz Uznański pochodzi z Łodzi, gdzie w 2008 r. ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Łódzką, uzyskując tytuł mgr. inż. Również w tym samym roku otrzymał tytuł mgr. inż. na Uniwersytecie Nantes (Francja) i tytuł inż. na Politechnice w Nantes (Francja). W 2011 r. obronił z wyróżnieniem doktorat na Uniwersytecie Aix-Marseille (Francja). Jest autorem książki na temat efektów promieniowania w układach elektronicznych i współautorem ponad 50 artykułów naukowych. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco