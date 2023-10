Rekordowe aktualizacje

Do tej pory Google oferował dla Pixeli tylko 3 nowe wersje systemu i 5 lat poprawek bezpieczeństwa. Inni producenci, na czele z Samsungiem dawali więcej niż właściciel systemu Android – najczęściej w topowych urządzeniach był to model 4 + 5. Dziś jednak Google przebił wszystkich – firma zapowiedziała, że Pixel 8 i 8 Pro dostaną aż 7 lat wsparcia – czyli 7 dużych aktualizacji systemu i poprawek bezpieczeństwa. To prawdziwy rekord wśród smartfonów i to nie tylko z Androidem. Stawiane do tej pory za wzór iPhony od Apple wspierane są przez 5 lat.

Google od dwch lat, czyli od serii 6 dość mocno stawia znów na smartfony. Firma oczywiście nie może się równać z Apple który zdecydowanie króluje na amerykańskim rynku. Ale jej wzrosty procentowe są tam bardzo duże. A informacje takie jak dzisiejsza na pewno przysporzą jej klientów na wielu rynkach.

Dla przypomnienia – Google nie wprowadził oficjalnie do Polski swoich smartfonów, ale można je kupić np. z niemieckiej dystrybucji z wysyłką do Polski. A od kilku miesięcy wszyscy operatorzy zaczęli wspierać Pixele dzięki czemu działają usługi VoWiFi i VoLTE. Co powszechnie odczytuje się jako przygotowanie do oficjalnego wejścia z Pixelami do naszego kraju.

Google stawia na zdjęcia…

Podczas dzisiejszej konferencji najwięcej czasu poświęcono nowemu procesorowi oraz możliwościom wideo i foto nowych smartfonów. W obu, czyli mniejszym Pixelu 8 i większym 8 Pro, będzie ten sam chip – Tensor G3. Dzięki niemu urządzenia będą miały dostęp do wielu unikalnych funkcji. Jedną z nich jest „Audio eraser” – to możliwość wyciszenia z nagranego wideo niechcianych dźwięków, np. odgłosów przejeżdżających samochodów czy szczekającego psa, tak by nie zagłuszały mówiącej osoby.

Funkcja jest niejako rozwinięciem „magic eraser”, czyli znanej z poprzednich urządzeń „magicznej gumki” za pomocą której można usuwać ze zdjęć niepotrzebne obiekty. Oczywiście w najnowszych urządzeniach gumka dostała nowe funkcje. Teraz nie tylko wymażemy nią jakieś postaci, ale dzięki AI tło będzie lepiej wypełnione. A dzięki „magic editor” możemy przesuwać na fotografii, np. zbliżać do siebie całe zaznaczone przez nas obiekty.

Ale najciekawiej wygląda możliwość… zastąpienia twarzy. Robiąc np. zdjęcie grupowe smartfon rejestruje wiele ujęć. Gdy zorientujemy się, że któraś z osób mrugnęła albo źle wygląda, możemy zastąpić tylko jej twarz. Smartfon zaproponuje nam inne ujęcie, na którym wyglądała lepiej a następnie „wklei” jej głowę w zdjęcie.

Ale przede wszystkim na wideo

Znaczącej poprawie ma ulec również filmowanie. Pixel 8 Pro dostanie funkcję video boost, poprawiającą jakość filmu. Google porównał dwa nagrania – jedno zrobione iPhone 15 Pro Max, drugie – jego urządzeniem. Film z Pixela 8 Pro miał zdecydowanie lepszą rozpiętość tonalną i ładniejsze kolory. Efekt jest uzyskiwany dzięki obróbce filmu w chmurze, skąd nagranie trafia z powrotem na telefon.

Drugą nowością jest funkcja nocnego filmowania. Polega ona na rozjaśnieniu i poprawie jakości filmu nagranego w słabych warunkach oświetleniowych – coś na kształt trybu nocnego przy robieniu zdjęć. Google twierdzi, że dzięki tej funkcji Pixel 8 Pro będzie najlepszym smartfonem do nagrywania filmów w słabych warunkach oświetleniowych.

Jak będzie wyglądała specyfikacja urządzeń?

Od strony technicznej oba modele napędza ten sam procesor, Tensor G3. Pixel 8 ma 8 GB RAM, 8 Pro – 12.

Mniejszy Pixel 8 ma 6.2 calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FHD+. Jego jasność maksymalna to świetne 2000 nitów. Odświeżanie to 120 bądź 60 Hz, pokryto go szkłem Gorilla Glass Victus.

Zestaw aparatów to obiektyw główny 50 MP, szeroki kąt 12 MP i selfie 10.5 MP. Bateria ma pojemność 4,575 mAh i może być ładowana przewodowo z mocą 27W bądź bezprzewodowo – 18 W.

Pixel 8 Pro ma wyświetlacz OLED LTPO 120Hz o przekątnej 6.7 cala, rozdzielczości QHD+ i jasności maksymalnej 2,400 nitów. Pokryto go szkłem Gorilla Glass Victus 2.

Aparaty to 50 MP obiektyw główny, 48 MP szeroki kąt i 48 MP obiektyw tele z 5x przybliżeniem optycznym. Kamera do selfie jest identyczna jak w mniejszym modelu – ma 10.5 MP. Obok obiektywów umieszczono sensor za pomocą którego można zmierzyć temperaturę.

Bateria ma 5,050 mAh pojemności, 30W ładowanie przewodowe i 23W bezprzewodowe.

Ceny Pixela 8 zaczynają się od 700 dolarów a 8 Pro – 1000 dol. za wersję 8/128. Sprzedaż rozpocznie się za tydzień.