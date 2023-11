Stary profil zaufany blokuje utworzenie nowego

Dla niektórych rozwiązaniem będzie w takiej sytuacji po prostu utworzenie szybko nowego profilu zaufanego. Ale nie wszyscy mogą to zrobić. Bardzo wiele osób znalazło się w próżni - ich profil zaufany stracił ważność, ale wciąż istnieje. I blokuje możliwość utworzenia nowego.

Problem polega na tym, że bardzo wiele osób ma nieważny profil zaufany, ale wciąż mogą się na niego logować. Profil nadal istnieje w systemie. Jest jednak całkowicie bezużyteczny. Nie można w żaden sposób go wykorzystać.

Nie ma więc mowy o tym, by np. korzystać z niego przy załatwianiu pilnych urzędowych spraw lub podpisywać dokumenty.

Nie można też oczywiście przedłużyć terminu jego ważności - bo termin na takie działanie minął bezpowrotnie 31 października.

Po zalogowaniu na swoje konto w profilu zaufanym możemy jedynie przeczytać komunikat, że profil wygasł, ale nadal jest widoczny w systemie, ponieważ nie został jeszcze oznaczony jako nieważny.

To się zapewne zmieni - jak usłyszeliśmy na infolinii profilu zaufanego najprawdopodobniej w ciągu kilku dni. Profil zniknie zupełnie. I dopiero wtedy będzie można założyć nowy.

Oznacza to jednak, że w najlepszym razie przez kilka dni korzystanie z usługi profilu zaufanego w ogóle nie jest możliwe. Nie możemy założyć nowego profilu, bo istnieje stary. I nie możemy korzystać ze starego, bo stracił ważność.

Jak wyjść z błędnego koła?

Jest jednak wyjście. Otóż należy zalogować się do wciąż istniejącego, choć nieważnego, profilu zaufanego, a następnie kliknąć na zieloną strzałkę przy nazwisku. Potem przejść do szczegółów konta i - usunąć je.

W ten sposób usuniemy stary, nieważny profil zaufany. Nie czekając na to, aż system sam go usunie z powodu utraty ważności.

Założenie nowego profilu zaufanego

Dopiero po usunięciu konta możemy założyć nowy profil - na stronie pz.gov.pl. To może nastąpić błyskawicznie, jeśli zdecydujemy się potwierdzić wniosek o założenie nowego konta i profilu oraz swoje dane poprzez bankowość elektroniczną.

Bankowość elektroniczna 31 października sprawiała poważne problemy (podobnie jak sam system profilu zaufanego). Uzyskaliśmy potwierdzenie np. w mBanku, że serwery były przeciążone i wiele osób przez dłuższy czas nie mogło korzystać z usługi MojeID, a było to konieczne, żeby przedłużyć ważność profilu zaufanego. Te osoby znalazły się właśnie w takiej sytuacji, jaką opisujemy. Nie były w stanie przedłużyć ważności profilu, wciąż go jednak mają i przez to nie mogą założyć nowego. Chyba, że usuną swoje stare konto zgodnie z naszymi wskazówkami.

Aktualnie usługa Moje ID działa już prawidłowo, całą operację zakładania nowego profilu można już przeprowadzić bardzo szybko.

Autor: Paweł Kowalski