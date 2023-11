Poniżej znajdziesz informacje, dzięki którym dowiesz się, jak odzyskać dostęp do profilu zaufanego.

Reklama

Czym jest Profil zaufany?

Reklama

Profil zaufany (PZ) to bezpłatne narzędzie identyfikacji elektronicznej, które pozwala na korzystanie z publicznych e-usług. Jego ważność ograniczona jest do trzech lat. Z powodu pandemii koronawirusa, dla wielu osób termin ten został przedłużony automatycznie. Natomiast w 2023 roku konieczne stało się manualne odnowienie, o czym przypominały wysyłane wiadomości SMS.

Co się stało z systemem profilu zaufanego?

W teorii, przedłużenie PZ powinno być proste i szybkie, jednak rzeczywistość okazała się być znacznie bardziej skomplikowana. System borykał się z przeciążeniem, natomiast infolinia była niewydolna, zmuszając użytkowników do długiego oczekiwania. Problemy z logowaniem, opóźnienia w otrzymywaniu kodów autoryzacyjnych czy brak potwierdzeń o udanym przedłużeniu – są tylko niektórymi ze zgłaszanych trudności, poprzez które wielu osobom nie udało się przedłużyć ważności profilu zaufanego.

Jak założyć nowy profil zaufany?

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie udało Ci się zaktualizować ważności profilu zaufanego, niezbędne jest jego ponowne założenie. Istnieje kilka sposobów, aby to zrobić:

Bankowość elektroniczna – większość banków umożliwia założenie PZ poprzez zalogowanie się do swojego konta online.

– większość banków umożliwia założenie PZ poprzez zalogowanie się do swojego konta online. Wideo weryfikacja – metoda ta pozwala na potwierdzenie tożsamości za pośrednictwem rozmowy wideo z urzędnikiem na stronie pz.gov.pl.

– metoda ta pozwala na potwierdzenie tożsamości za pośrednictwem rozmowy wideo z urzędnikiem na stronie pz.gov.pl. Dowód osobisty z warstwą elektroniczną – jest to opcja dla posiadaczy nowych dowodów z czipem, dzięki niej można potwierdzić swoją tożsamość bez konieczności wychodzenia z domu.

– jest to opcja dla posiadaczy nowych dowodów z czipem, dzięki niej można potwierdzić swoją tożsamość bez konieczności wychodzenia z domu. Potwierdzenie tożsamości stacjonarnie – udanie się do placówki urzędowej, takiej jak urząd gminy, ZUS czy urząd skarbowy pozwala na tradycyjne potwierdzenie własnej tożsamości.

Dlaczego warto założyć profil zaufany?

Założenie profilu zaufanego to krok, który staje się coraz bardziej istotny w dzisiejszym cyfrowym świecie. Umożliwia on dostęp do licznych usług online, jego główną funkcją jest potwierdzanie tożsamości użytkownika oraz możliwość podpisywania dokumentów podpisem zaufanym.

Warto zaznaczyć, że profil zaufany jest obecnie pomocnym narzędziem, które ułatwia życie milionom Polaków, niezależnie od tego, czy chodzi o składanie zeznań podatkowych, rezerwację wizyty u lekarza, czy załatwianie formalności w urzędach.