Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej umożliwia samorządom uruchomienie usług świadczonych przez mieszkańców na rzecz ich sąsiadów. Jakie korzyści niesie ze sobą ten program i kto może z niego skorzystać?

Reklama

Usługi sąsiedzkie - co to jest?

Reklama

Usługi sąsiedzkie to nowa forma pomocy społecznej skierowana głównie do osób starszych, samotnych, wymagających wsparcia w codziennym życiu. Pomoc ta może obejmować różne proste czynności, takie jak sprzątanie, robienie codziennych zakupów czy również dotrzymanie towarzystwa. Są to proste zadania, które nie wymagają specjalistycznych umiejętności, a ich realizacja może znacząco poprawić jakość życia osób starszych, chorych lub samotnych.

Jakie są wobec tego zasady działania usług sąsiedzkich? To samorządy lokalne decydują o tym, w jaki sposób usługi sąsiedzkie będą realizowane. Podstawą współpracy z osobami świadczącymi te usługi ma być umowa zlecenie lub też wolontariat. Co ważne, program jest elastyczny i dopasowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców, a rady gmin mają prawo decydować o szczegółach realizacji usług.

Kto może skorzystać z usług sąsiedzkich?

Usługi sąsiedzkie są skierowane bezpośrednio do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów nie mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb i wymagają wsparcia innych osób. W praktyce z usług sąsiedzkich mogą skorzystać osoby niebędące w związku małżeńskim, samotnie prowadzące własne gospodarstwo domowe, o ile nie posiadają bliskich krewnych, którzy są w stanie zapewnić im odpowiednią opiekę i wsparcie. Warto jednak zaznaczyć, że zakres beneficjentów usług sąsiedzkich może być dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wymagań lokalnych społeczności.

Pomoc sąsiedzka - korzyści z projektu

Usługi sąsiedzkie przyczyniają się do rozwoju usług społecznych, szczególnie dla osób starszych. To także szansa na aktywizację społeczności lokalnej i budowanie relacji między mieszkańcami. Jednym z kluczowych aspektów korzyści płynących z pomocy sąsiedzkiej jest możliwość odciążenia specjalistycznych kadr medycznych i opiekuńczych, które mogą wykonać osoby bez specjalistycznego przygotowania. Pozwala to na skoncentrowanie ich wysiłków na bardziej zaawansowanych zadaniach.

Jak finansowane są usługi sąsiedzkie?

Program usług sąsiedzkich finansowany jest ze środków gminy, jednak możliwe jest także uzyskanie wsparcia finansowego z rządowych programów, takich jak Korpus Wsparcia Seniorów, czy środków unijnych. Wszystkie decyzje dotyczące organizacji i finansowania usług spoczywają na samorządzie lokalnym. Warto pamiętać, że to gmina decyduje o wysokości wynagrodzenia za świadczenie usług sąsiedzkich, a opieka może być także realizowana w formie wolontariatu.

Podsumowanie

Nowa inicjatywa usług sąsiedzkich to odpowiedź na rosnące potrzeby wsparcia w społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób starszych. Wprowadzenie tej formy pomocy to ważny krok w kierunku budowania silniejszych, bardziej wspierających się lokalnych społeczności. Teraz ważne jest, aby samorządy aktywnie włączyły się w jej realizację i zapewniły skuteczną pomoc dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują.