Ponad 10 proc. użytkowników z przedsiębiorstw różnych branż korzysta miesięcznie z co najmniej jednej aplikacji generatywnej sztucznej inteligencji, w porównaniu do 2 proc. rok temu - wynika z raportu Netskope. Podkreślono, że jest to ponad 400-proc. wzrost. W 2023 roku najpopularniejszą aplikacją generatywnej sztucznej inteligencji był ChatGPT, stanowiący 7 proc. wykorzystywanych narzędzi tego typu.

Autorzy raportu zwracają uwagę na populację zaawansowanych użytkowników, którzy stale zwiększają wykorzystanie generatywnych aplikacji AI. "Przy obecnym dynamicznym wzroście użytkowania można oczekiwać, że 25 proc. czołowych użytkowników znacznie zwiększy aktywność generatywnej sztucznej inteligencji w 2024 r., ponieważ grupa ta znajdzie nowe sposoby na włączenie technologii do codziennego życia" - poinformowano w raporcie.

Reklama

Aplikacje w chmurze

Jak wynika z badań Netskope, w ciągu ostatniego roku wzrosła też popularność aplikacji działających w chmurze. Eksperci poinformowali, że liczba aplikacji w chmurze, z których korzystają przedsiębiorstwa, wzrasta średnio o 19 proc. rocznie. Zauważono, że połowa użytkowników w firmach wykorzystuje od 11 do 33 aplikacji w chmurze każdego miesiąca, a 1 proc. użytkowników korzysta z ponad 96 aplikacji miesięcznie. Interakcje z tymi aplikacjami w chmurze również rosną - z ponad 1000 przypadków aktywności miesięcznie dwa lata temu do prawie 2000 przypadków aktywności miesięcznie obecnie.

Reklama

W raporcie zwrócono uwagę, że większość użytkowników aplikacji chmurowych generuje od 600 do 5 000 działań miesięcznie, a 1 proc. najaktywniejszych użytkowników generuje ponad 50 000 przypadków działań miesięcznie.

Netskope to pochodzące z Kalifornii przedsiębiorstwo zajmujące się SASE (Secure Access Service Edge) oraz cyberbezpieczeństwem, od ponad roku działające również w Polsce. (PAP)