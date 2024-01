Izba Reprezentantów tego stanu zatwierdziła projekt ustawy, mający na celu uniemożliwienie dzieciom w wieku 16 lat i młodszym korzystania z mediów społecznościowych. Przyjęto ją większością głosów 106 do 13, byli za nią zarówno przedstawiciele republikanów, jak i demokratów.

Reklama

Troska o rozwój dzieci

Zgodnie z ustawą właściciele mediów społecznościowych będą musieli zamknąć konto każdej osobie, która nie ukończyła 16 roku życia. Firmy będą też musiały wdrożyć specjalny system, w którym wykorzystywane będą „usługi strony trzeciej” w celu weryfikacji wieku.

Reklama

– Musimy zająć się szkodliwym wpływem platform na rozwój naszych dzieci. Floryda ma obowiązek dbania o ich bezpieczeństwo i rozwój psychiczny – stwierdził speaker Izby Reprezentantów Florydy Paul Renner.

Ustawa trafi teraz do Senatu, zarówno w nim, jak i w Izbie Reprezentantów, większość mają republikanie.

/> />

Co ciekawe, w dokumencie nie wymienia się z nazwy żadnej konkretnej platformy. Definiuje je tylko jako „forum internetowe, które śledzi aktywność posiadaczy kont, umożliwiając tworzenie profili użytkowników, a następnie przesyłanie treści lub przeglądanie treści lub działań innych użytkowników oraz interakcję z nimi lub śledzenie ich”.

Jednocześnie obostrzenia nie będą dotyczyć stron i aplikacji, których „dominującą funkcją jest poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości lub SMS-ów, a także usługi przesyłania strumieniowego, strony z wiadomościami, sportem i rozrywką, zakupami online, gramioraz strony akademickie”.

To oczywiście spowodowało pytania o konkretne platformy, czyli np. Instagram, Facebook albo YouTube. Jednak przedstawiciele ustawodawcy odmówili wskazania ich z nazwy.

Działania zbyt radykalne

Jak wyjaśnili przedstawiciele republikanów, ustawa nakładająca ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych ma na celu uchronienie dzieci i młodzieży przed agresją w internecie, depresją czy niepotrzebną presją społeczną. Wszystkie te zjawiska mogą prowadzić nie tylko do poważnych zaburzeń psychicznych, ale nawet do samobójstw.

W ustawie zapisano również, że firmy będą zobowiązane trwałego usunięcia danych osobowych zebranych z zamkniętych kont. Jeśli tego nie zrobią, rodzice nieletnich będą mogli wnosić przeciwko nim pozwy cywilne.

/> />

Przeciwnicy ustawy, nie podważając jej celów, zwracali jednak uwagę, że idzie ona za daleko. Ich zdaniem nastolatki powinny mieć możliwość korzystania z mediów społecznościowych, o ile zgodę na to wyrażą rodzice.

Swój sprzeciw wyrażały również konkretne firmy. Caulder Childs z Meta zwracał np. uwagę na to, że dostęp do wrażliwych danych identyfikujących wiek potencjalnego użytkownika platformy uzyskają niewymienione z nazwy „firmy trzecie”, odpowiedzialne za weryfikację.

Nie tylko Floryda

Floryda nie jest pierwszym stanem w USA, który ogranicza dostęp do mediów społecznościowych. Na podobny krok zdecydowała się Utah. Tam, jeśli nieletni (poniżej 18 roku życia), chce otworzyć konto na którejś z platform, będzie mógł to zrobić tylko po wyrażeniu zgody rodzica zweryfikowanym przez tę firmę. Przepisy mają wejść w życie w tym roku, są kwestionowane w sądzie m.in przez Meta czy X. Ich zdaniem naruszają one prawo do swobodnego wyrażania opinii zawarte w ramach pierwszej poprawki do konstytucji USA.

/> />

Ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych mają wejść w życie również w innych stanach: Ohio, Arkansas, Luizjanie i Teksasie.

Pornografia na celowniku

W tym samym dniu Izba Reprezentantów Florydy przyjęła również ustawę, dzięki której utrudniony ma być dostęp nieletnich do stron z treściami z pornografią. Mają one podejmować „rozsądne” kroki w celu weryfikacji wieku, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom poniżej 18 roku życia.