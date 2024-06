Lista niebezpiecznych aplikacji

Specjaliści z dziedziny cyberbezpieczeństwa opublikowali listę 28 aplikacji, które należy natychmiast usunąć z telefonów z systemem Android. Spora część tych aplikacji oferuje usługi VPN, które teoretycznie mają zapewniać prywatność i bezpieczeństwo w internecie. Niestety, zamiast tego mogą one służyć cyberprzestępcom do kradzieży naszych danych lub wykorzystanie naszego telefonu do ataków phishingowych. Oto lista aplikacji, które powinieneś jak najszybciej usunąć ze swojego urządzenia:

Android 12 Launcher

Android 13 Launcher

Android 14 Launcher

Anims Keyboard

Blaze Stride

Byte Blade VPN

CaptainDroid Feeds

Fast Fly VPN

Fast Fox VPN

Fast Line VPN

Funny Char Ging Animation

Free Old Classic Movies

Limo Edges

Oko VPN

Phone App Launcher

Phone Comparison

Quick Flow VPN

Sample VPN

Secure Thunder

Shine SecureLite VPN

Speed Surf

Swift Shield VPN

Turbo Track VPN

Turbo Tunnel VPN

VPN UltraRun VPN

Yellow Flash VPN

Jak działają te aplikacje?

Aplikacje te mogą działać na różne sposoby, narażając nas na niebezpieczeństwo. Po zainstalowaniu mogą wyglądać niegroźnie, jednak są to tylko pozory. Najczęściej zbierają nasze dane osobowe, takie jak hasła czy informacje przechowywane w telefonie. Niektóre z nich mogą również przekierowywać ruch internetowy, co pozwala przestępcom na rozsyłanie spamu i przeprowadzanie ataków phishingowych bezpośrednio z naszego urządzenia. Inne mogą natomiast wprowadzać tzw. adware, który z kolei wyświetla uporczywe reklamy, często w sposób uniemożliwiający normalne korzystanie z telefonu.

Jak się chronić przed niebezpiecznymi aplikacjami?

Aby uniknąć niebezpiecznego działania aplikacji, warto przestrzegać kilku zasad. Co najważniejsze, pobieraj aplikacje tylko z zaufanych źródeł i sprawdzaj recenzje oraz oceny innych użytkowników. Regularnie sprawdzaj, jakie aplikacje masz zainstalowane na swoim telefonie. Usuń te, które wydają się podejrzane lub są na liście niebezpiecznych aplikacji. Zainstaluj na swoim telefonie sprawdzony program antywirusowy, który pomoże w wykrywaniu zagrożeń i ochroni twoje dane. Co więcej, zapobiec wielu zagrożeniom mogą regularne aktualizacje systemu operacyjnego oraz aplikacji.

Aplikacje wycofane z Google Play i App Store

Nie tylko Google Play jest miejscem, gdzie można znaleźć niebezpieczne aplikacje. Podobne zagrożenia mogą pochodzić z Apple Store. W ostatnim czasie wycofano tam również kilka niebezpiecznych programów. Eksperci od bezpieczeństwa stale monitorują te platformy, aby identyfikować i usuwać potencjalne zagrożenia. Niemniej jednak nie zawsze udaje się zidentyfikować je na czas, dlatego też ważne jest, aby również użytkownicy byli czujni.

Sygnały wskazujące na infekcję

Jeśli zauważysz, że twoja bateria szybko się rozładowuje lub zużycie danych internetowych jest wyjątkowo wysokie, może to być sygnał, że twój telefon jest zainfekowany. Warto wtedy przeprowadzić dokładne skanowanie urządzenia za pomocą antywirusa.