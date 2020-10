Zwolnienie ze składek

Płatnikom prowadzącym przeważającą działalność pod kodem PKD:■ 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski)■ 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania)■ 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych)■ 79.11.A (działalność agentów turystycznych)■ 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)■ 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów)■ 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)■ 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)■ 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni)■ 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana)■ 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna)

Płatnik musi spełnić następujące warunki:■ prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD■ dokonać zgłoszenia jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.■ mieć przychód z przeważającej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie, niższy co najmniej o 75 proc. od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Wniosek o zwolnienie ze składek musi zostać wysłany do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych do 30 listopada br.Deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku muszą trafić do ZUS najpóźniej do 31 października br.Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres