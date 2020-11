Do tej pory długoterminowe mieszkanie w hotelu uważano za luksus, na który niewielu mogło sobie pozwolić. Jednak podczas pandemii i braku turystów ze względu na obostrzenia w przemieszczaniu się pokoje hotelowe stoją puste.

Na stronach internetowych sieć B&B Hotels oferuje się pokoje w cenie od 500 euro za miesiąc pobytu. "Mieszkanie w hotelu to luksus, może być wygodne i przyjemne" - powiedziała "El Mundo" dyrektor w B&B Hotels, Lucia Mendez-Bonito. "Jeżeli ludzie do tej pory nie korzystali z takiej opcji, to dlatego, że była za droga. Teraz jednak sytuacja jest taka, że możemy zaoferować bardziej przystępne ceny".

Wiele z tych hoteli było już użytkowanych wcześniej jako szpitale dla chorych na Covid-19, potem jako biura dla pracujących zdalnie, a od niedawna proponuje się pobyty długoterminowe. "Pokoje wyposażone są w wygodne łóżka king size i własną łazienkę, a w cenie zapewniony jest dostęp do wi-fi, kawa i herbata" - zachwala Mendez-Bonito.

Podstawowa cena obejmuje także parking i cotygodniowe sprzątanie; można wykupić również dodatkowe usługi.

"(...) teraz można mieszkać w centrum Madrytu, w pokoju hotelowym z balkonem, z widokiem na Puerta del Sol, i we wnętrzu zaprojektowanym przez znanego architekta Luisa Vidala" – podkreśla dyrektorka. Można pojechać na miesiąc do Lizbony lub do Coimbry i kosztuje to tyle samo, albo mniej niż wynajęcie mieszkania.

Według sieci hotelowej B&B Hotels oferta może okazać się atrakcyjna zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy nie chcą dzielić z innymi lokatorami wynajmowanych, drogich mieszkań. Mogą także z niej skorzystać pracujący zdalnie albo osoby podróżujące z miasta do miasta.