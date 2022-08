UOKiK przypomniał w środę, że ustawa covidowa przewidywała udzielenie wsparcia przedsiębiorcom turystycznym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z obostrzeniami nakładanymi z powodu COVID-19.

Reklama

Jak podkreślił Urząd, w czasie pandemii wiele usług turystycznych zostało niezrealizowanych m.in. z powodu zamkniętych granic, ograniczeń w przemieszczaniu się, zawieszonych lotów. Vouchery podróżne stanowiły nową formę rozliczenia się agencji turystycznych z konsumentami. Zamiast zwrotu gotówki biura podróży mogły zaproponować klientom bon będący ekwiwalentem wpłaconej wcześniej sumy.

Reklama

Urząd przekazał, że na skutek sygnałów konsumenckich Prezes UOKIK wziął pod lupę organizacje turystyczne sprawdzając, jak w praktyce rozliczane są bony.

"Wątpliwości wzbudziły warunki regulaminów dotyczące informowania klientów o voucherach turystycznych, w szczególności te mogące wprowadzać w błąd co do przysługującego im prawa do zwrotu niewykorzystanej wartości vouchera zarówno w trakcie jego obowiązywania, jak i po upływie terminu ważności" - wskazał Urząd.

Działania Prezesa UOKiK objęły dziesięć biur podróży: Best Reisen Group, Coral Travel Poland, Ecco Holiday, Exim, Grecos Holiday, Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade&Travel Company, L.T.M. Luxury Travel Management, Nowa Itaka, Orient Travel, Rainbow Tours, TOP Touristik, TUI Poland, a także przedsiębiorców współpracujących z tymi spółkami.

"W ramach postępowań wyjaśniających oraz wystąpień udało się bez konieczności podejmowania sformalizowanych działań administracyjnych zmienić praktyki biur podróży" - wyjaśnił Urząd. Jak dodał, w przypadku działań Orient Travel UOKiK ustalił, że nie przekazywali konsumentom voucherów uregulowanych w ustawie covidowej, natomiast L.T.M. Luxury Travel Managemet wydało kilka na wyraźne życzenie klientów, bez dodatkowych warunków odnośnie ich realizacji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny przekazał, że Urząd przeanalizował warunki umów, regulaminy oraz wytyczne stosowane przez biura podróży; sprawdził także, jak informowały konsumentów oraz jak w praktyce realizowały one wydane podczas epidemii COVID-19 vouchery.

"Wezwaliśmy dziesięciu z dwunastu badanych przedsiębiorców do zaniechania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i usunięcia skutków ich stosowania. Dzięki otwartej postawie przedsiębiorców udało się usunąć niezgodne z prawem postanowienia. Konsumenci mają prawo otrzymać zwrot środków finansowych za niewykorzystany voucher turystyczny" - powiedział cytowany w informacji prasowej Chróstny.

UOKiK poinformował, że badane biura podróży uznały zastrzeżenia Prezesa UOKiK i dobrowolnie usunęły zapisy wprowadzające konsumentów w błąd oraz niedozwolone postanowienia wzorów umów.

"Spółki zobowiązały się także do zwrotu niewykorzystanych wartości voucherów po upływie terminu ważności lub w każdym czasie na życzenie klienta" - przekazał Urząd. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta