Na dziś biura nie zgłosiły potrzeby interwencji MSiT w proces organizacji powrotu polskich turystów do kraju. Jeżeli taka potrzeba nastąpi, jesteśmy gotowi użyć do tego procesu samolotów pozostających w dyspozycji rządu RP - napisał we wtorek na Twitterze minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Pożar otarł w weekend do nadmorskich kurortów Minister podkreślił, że resort pozostaje w stałym, codziennym kontakcie z biurami podróży, których klienci przebywają w Grecji. Reklama Pożar otarł w weekend do nadmorskich kurortów W poniedziałek i wtorek odbyły się spotkania przedstawicieli ministerstwa z największymi touroperatorami w sprawie sytuacji w Grecji. Reklama Pożar, który wybuchł na Rodos w ubiegłym tygodniu (prawdopodobnie na skutek podpalenia), dotarł w weekend do nadmorskich kurortów, co spowodowało konieczność ewakuacji dziesiątek tysięcy turystów. Obecnie z żywiołem walczą na Rodos setki strażaków, wspomagani przez kolegów z Turcji i Słowacji. Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury i wiatr. Ogień strawił dotychczas również spore obszary na wyspach Korfu, Eubea, a także w okolicach stołecznych Aten. We wtorek władze wydały ostrzeżenie przed ryzykiem pożarów także na Krecie. autorka: Marta Stańczyk Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję