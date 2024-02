Urlop w Hiszpanii

Reklama

Z opublikowanego w piątek przez INE raportu wynika, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. do Hiszpanii na urlop przybyło 85,1 mln turystów zagranicznych.

Komentatorzy odnotowują, że dane rządowej agendy są zdecydowanie lepsze od szacunków, które podał mediom 19 stycznia podczas konferencji w Madrycie minister przemysłu i turystyki Jordi Hereu. Twierdził on wówczas, że w całym 2023 r. Hiszpanię odwiedziło 84 mln obcokrajowców.

Reklama

Władze INE przypomniały, że dotychczas rekordowym rokiem pod względem liczby turystów był 2019 , ostatni przed nadejściem pandemii koronawirusa. W Hiszpanii spędziło wówczas wakacje 83,5 mln obcokrajowców.

Rekordowe wydatki

Miniony rok był też rekordowy pod względem wydatków zagranicznych turystów w Hiszpanii, wyniosły one 108,6 mld euro, co oznacza, że były wyższe o 18,7 proc. w stosunku do roku 2022. W 2019, przed pandemią zagraniczni turyści zostawili w Hiszpanii blisko 92,3 mld euro.

Opublikowane przez INE statystyki za kilka dni mogą okazać się historyczne , kiedy to zaprezentowane zostaną dane Głównego Urzędu Statystycznego Francji. Część ekspertów spodziewa się bowiem, że Hiszpania wyprzedziła swojego sąsiada pod względem liczby zagranicznych turystów, stając się najliczniej odwiedzanym przez turystów krajem świata.

Marcin Zatyka (PAP)