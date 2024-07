Zmiany w ruchu lotniczym do Paryża

Jak stwierdzono, już w czerwcu zauważalna była w badaniach monitorowania połączeń lotniczych do Europy tendencja omijania stolicy Francji, zarówno jako lotniska docelowego, jak i transferowego. Ma się to utrzymać w miesiącach wakacyjnych - lipcu i sierpniu.

Paryż, który jest jednym z czołowych miast globu pod względem turystyki, traci „normalnych” turystów z powodu igrzysk. Przyjezdni, szczególnie transferowi, obawiają się bowiem obłożenia paryskich lotnisk i dłuższych odpraw ze względu na przyjazd sportowców, oficjalnych delegacji i zwiększone środki bezpieczeństwa towarzyszące olimpiadzie.

Normalizacja ruchu dopiero po igrzyskach

"Oczekujemy, że podróże do i z Paryża +unormują się+ po igrzyskach, zgodnie z prognozami od końca sierpnia i we wrześniu” - głosi oświadczenie grupy Air France-KLM, która na razie musi się liczyć także ze spadkiem akcji na paryskiej giełdzie.

Grupa szacuje, że jej samolotami podróżować będzie do i z Paryża co piąty olimpijczyk i co trzeci paralimpijczyk.

Terminy letnich igrzysk i rywalizacji paralimpijczyków

Letnie igrzyska w stolicy Francji, trzecie w historii (wcześniej w 1900 i 1924 r.), rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Od 28 sierpnia do 8 września rozgrywana będzie rywalizacjach paralimpijczyków.(PAP)

