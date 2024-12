Wydatki Polaków na ferie zimowe rosną

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez „ARC Rynek i Opinia” na zlecenie Warty, 35 proc. badanych deklaruje, że w najbliższe ferie zimowe wyda ponad 3 tys. zł na osobę. "Polacy nie widzą powodów do zmniejszania wydatków związanych z feriami" - stwierdzono w informacji. Wskazano, że niemal połowa badanych planuje wydać tyle samo co rok temu, a 18 proc. chce wydać jeszcze więcej.

W publikacji podkreślono, że jedna trzecia badanych już teraz planuje wyjazdy na ferie, a 26 proc. nadal się nad tym zastanawia.

Ubezpieczenia od kosztów odwołania podróży zyskują na popularności

Zgodnie z wynikami badania, 42 proc. Polaków przed wyjazdem na ferie decyduje się zabezpieczyć przed kosztami odwołania podróży. "To rozwiązanie pozwala uniknąć finansowych strat w przypadku nagłych zmian planów. „Koszty rezygnacji z podróży mogą być znaczące, zwłaszcza gdy zaplanowaliśmy większe wydatki na bilety, zakwaterowanie czy atrakcje. Nadal jednak 18 proc. badanych nawet nie wie o możliwości ubezpieczenia kosztów anulacji podróży" – zwróciła uwagę cytowana w informacji ekspertka Warty Dorota Dziubałko.

Preferencje wiekowe dotyczące ubezpieczeń podróżnych

37 proc. respondentów wskazało, że jeżeli już decydują się na wykupienie ubezpieczenia od kosztów odwołania podróży, to robią to w momencie zakupu wycieczki. Z kolei 48 proc. badanych robi to do tygodnia przed wyjazdem lub kilka dni po jego wykupieniu. Ponadto to młodsi respondenci wskazywali na konieczność wykupienia takiego ubezpieczenia – w grupie wiekowej 18-24 co trzeci badany odpowiedział, że zdecydowanie planuje to zrobić, podczas gdy w grupie 45-65 takiej odpowiedzi udzieliło 12 proc. ankietowanych.

Młodsze pokolenie preferuje elastyczność w planach

"Wynik ten może wskazywać na potrzebę większej elastyczności w układaniu swoich planów, charakterystyczną dla młodego pokolenia" - stwierdzili autorzy publikacji.

Badanie zostało zrealizowane na reprezentatywnej grupie 1040 respondentów. (PAP)

