"W Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych, nie używaj do mycia wody z rzeki" - napisał na stronie GIS.

Do awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka doszło w sobotę. W efekcie prowadzony jest tam awaryjny zrzut ścieków do Wisły.(PAP)