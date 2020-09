Dzień wcześniej informowano o ponad 1780 nowych przypadkach wirusa.

Także dobowa liczba wykonanych testów pozostaje na rekordowym poziomie ponad 107 tysięcy.

Do tej pory we Włoszech zanotowano 306 tys. zakażeń. Wirusa pokonało już 222 tys. osób. W ciągu doby przybyło prawie tysiąc wyleczonych.

W Lombardii wykrytych zostało 277 nowych infekcji. Ich liczba rośnie też w Kampanii na południu; w piątek potwierdzono 253 przypadki.

W stołecznym regionie Lacjum zarejestrowano 230 nowych zakażeń, w tym 113 w Rzymie.

We Włoszech od ośmiu tygodni notuje się "powolne i stopniowe" pogorszenie epidemii SARS-CoV-2, co odbija się na większym obciążeniu służby zdrowia - podkreślono we wspólnym raporcie Ministerstwa Zdrowia i krajowego Instytutu Zdrowia.

W raporcie z monitoringu epidemii prowadzonego od 14 do 22 września odnotowano, że we Włoszech jest łącznie 2868 aktywnych ognisk zakażeń, z których ponad 830 to nowe. Występują one w 102 ze 107 prowincji kraju.

W poprzednim analizowanym tygodniu ognisk koronawirusa było 2397.

Wskaźnik zakaźności wynosi 0,95.

Średnia wieku osoby zakażonej wzrosła do 41 lat. Wcześniej, w szczycie sezonu letniego i wyjazdów zagranicznych, spadła do ponad 30 lat.

W dokumencie ministerstwo i Instytut Zrowia zaznaczają, że pogorszenie się sytuacji zgodne jest z tendencją panującą w wielu państwach europejskich. Zarazem, zapewniono, w Italii zjawisko to jest ograniczone.

To jednak nie może prowadzić do lekceważenia ryzyka - takie ostrzeżenie znalazło się w ogłoszonym w piątek sprawozdaniu. Opublikowane zostało w dniu, gdy zanotowano najwyższy od końca tzw. lockdownu dobowy wzrost zakażeń: 1912.