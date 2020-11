Informując o porozumieniu, PKN Orlen przekazał, że "uruchomienie i funkcjonowanie szpitala tymczasowego w Płocku będzie wymagało zatrudnienia personelu medycznego i wspierającego, w tym m.in. 52 lekarzy, 152 pielęgniarek i pielęgniarzy, 120 opiekunów medycznych, 34 ratowników medycznych, a także sekretarek i sekretarzy medycznych oraz kierowców". Spółka przypomniała, że budowany przez nią płocki szpital tymczasowy posiadał będzie ok. 200 łóżek.

"PKN Orlen podpisał porozumienie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku w sprawie zatrudnienia personelu medycznego. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zostanie pracodawcą dla kadry, która zapewni profesjonalną i kompleksową pomoc pacjentom" - oznajmiła we wtorkowym komunikacie spółka.

PKN Orlen wspomniał jednocześnie, iż "jest zaangażowany w jej pozyskanie i systematycznie będzie przekazywać kandydatury osób rekomendowanych do pracy" w płockim szpitalu tymczasowym. Spółka podkreśliła, że równolegle przygotowywany jest podobny projekt w Ostrołęce przy wsparciu spółki Energa z Grupy Orlen - tymczasowa placówka powstanie tam na terenie przyległym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego.

"Od początku deklarowaliśmy pełne wsparcie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, również w procesie rekrutacji. Przygotowaliśmy kompleksowy plan działań w tym zakresie, a nawet uruchomiliśmy stronę internetową, która wspiera pozyskanie kadry medycznej. Widzimy duże zainteresowanie ofertami pracy i na bieżąco wpływają kolejne zgłoszenia ze strony kandydatów. To świadczy o ich solidarności z Polakami" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie płockiego koncernu.

I dodał: "budowa szpitala tymczasowego w Płocku wymaga odpowiedzialnego działania, profesjonalizmu i współpracy, bo najważniejsi w tym momencie są pacjenci, którym chcemy pomóc".

Jak podał PKN Orlen, zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym w Płocku będzie określany w zależności od specjalizacji. "Osobom zatrudnionym spoza Płocka zapewnione zostanie zakwaterowanie i wyżywienie" - wyjaśniła spółka. PKN Orlen dodał, iż zwrócił się także z prośbą o wsparcie w zabezpieczeniu personelu medycznego, pielęgniarskiego i ratowniczego na potrzeby szpitala tymczasowego w Płocku m.in. do Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek, struktur Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ZHR.

Odnosząc się do zaawansowania prac związanych z powstającym w Płocku szpitalem tymczasowym, PKN Orlen wskazał, iż do tej pory zabezpieczył 194 kontenery medyczne, w których przygotowanych zostanie ok. 200 łóżek dla pacjentów z SARS-CoV-2 oraz zaplecze, niezbędne do funkcjonowania placówki. "Po zakończeniu pandemii placówkę będzie można rozłożyć w ciągu kilku dni i zmagazynować, bądź wykorzystać do innych działań specjalnych, np. na potrzeby wojska. Z kolei płyty, czy piasek użyte do przygotowania terenu zostaną przeznaczone na potrzeby innych inwestycji realizowanych przez PKN Orlen w Płocku" - dodała spółka.

Pod koniec października Ministerstwo Aktywów Państwowych podało, że spółki Skarbu Państwa, w tym KGHM, Lotos, PKO Bank Polski, Tauron, Totalizator Sportowy i Węglokoks oraz właśnie PKN Orlen wybudują w całej Polsce szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19. Szef płockiego koncernu Daniel Obajtek oznajmił następnie, iż pierwsze 100 łóżek w przypadku takiego szpitala w Płocku zostanie przygotowanych do 20 listopada, a kolejne 100 do końca listopada.

W ostatnią środę spółka oznajmiła, że wybrała lokalizację tamtejszego szpitala tymczasowego na ok. 200 łóżek, który powstanie na placu na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na peryferiach miasta. PKN Orlen zapewnił wówczas, że ruszyły już pierwsze prace – szpital tymczasowy powstaje we współpracy z tamtejszym WSzZ, a w jego budowę zaangażowane są podmioty z Grupy Orlen.

PKN Orlen przygotował kompleksowy plan działań rekrutacyjnych, włącznie ze stworzeniem i uruchomieniem strony internetowej, wspierającej ten proces - szczegóły dostępne są pod adresem: szpital.rekrutacje.orlen.pl.