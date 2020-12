Koszt zakupu szczepionki na COVID-19 to od 5 do 10 mld zł - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że to bardzo wysoki koszt dla Polski, "ale stać nas na niego; musi nas być na niego stać". Dokonaliśmy odpowiednich zmian w budżecie - poinformował szef rządu.

Premier był pytany w środę na konferencji prasowej o koszty zakupu szczepionki przeciwko COVID-19. "Koszt zakupu to od 5 do 10 mld zł w zależności od tego, ile jeszcze szczepionek dodatkowo kupimy" - powiedział. Zaznaczył, że "budżet państwa polskiego musi być dostosowany do największych wyzwań". "COVID-29 to największe wyzwanie, dlatego dokonaliśmy oszczędności w wielu innych miejscach budżetowych po to, żeby mieć od razu środki na zapłatę za te szczepionki" - powiedział szef rządu. Premier: szczepionki; będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe Zobacz również Przyznał, że koszt zakupu szczepionki jest bardzo wysoki dla Polski. "Ale stać nas na niego. Musi nas być na niego stać i dokonaliśmy odpowiednich zmian w budżecie, oszczędności, by szczepienia mogły się odbywać natychmiast, jak Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę"- powiedział Morawiecki. Reklama Premier poinformował wcześniej, że zostało złożone zamówienie na 45 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19; szczepionki będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Szef KPRM Michał Dworczyk dodał, że według oszacowań rządu, w pierwszej turze szczepień - obejmującej szczepienie osób najbardziej narażonych poważnymi konsekwencjami dla zdrowia lub zgonem w przypadku zakażenia koronawirusem, czyli personelu medycznego, pensjonariuszy DPS-ów, przedstawicieli służb mundurowych oraz osób starszych - łącznie powinno zostać zaszczepionych od 6 do 5-7 mln osób. Zaznaczył, że "to jest uzależnione od dostawców szczepionki. Dworczyk dodał, że rząd chciałby, aby zaszczepienie "w pełni" tych najważniejszych czterech grupy, trwało między dwa a trzy miesiące.(PAP) autor: Marzena Kozłowska