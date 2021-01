Minister zdrowia podczas czwartkowej konferencji prasowej pytany był m.in. o to, jak zmienią się terminy szczepień w związku ze zmniejszoną dostawą szczepionek na COVID-19 firmy Pfizer. Do Polski w poniedziałek, zamiast planowanej dostawy 360 tysięcy dawek od Pfizera, trafiło 176 tysięcy. To efekt planu zwiększenia mocy produkcyjnych przez koncerny Pfizer i BioNTech, wskutek którego tymczasowo zmniejszono dostawy. Powrót do harmonogramu ma nastąpić 25 stycznia, a dostawy od połowy lutego mają zostać zwiększone.

"W tej chwili mamy w Polsce taką sytuację, że terminy, które są udostępniane poprzez infolinię, inne kanały, przez które można się zapisać i oczywiście przekazywane grupie zero - czyli medykom - to terminy, które odpowiadają ilościom dostaw, które mamy zakontraktowane i co do których jesteśmy pewni" - odpowiedział Niedzielski.

Według niego, Polska do końca pierwszego kwartału 2021 roku ma zakontraktowane i potwierdzone dostawy ponad 5,5 mln dawek szczepionek, co oznacza, że w tym pierwszym kwartale możemy zaszczepić maksymalnie 2,5 mln ludzi czy 2,7 mln ludzi, o ile nie pojawią się nowe dostawy.

Niedzielski zwrócił jednocześnie uwagę, że na 29 stycznia przewidziane jest posiedzenie Europejskiej Agencji Lekowej, która mas podjąć decyzję odnośnie dopuszczenia do obrotu szczepionki na COVID-19 firmy AstraZeneca. "Na razie cały czas ten termin jest podtrzymywany, co oznacza, że może jest perspektywa, że w tym kwartale pierwszym, ale też na początku kwartału drugiego pojawi się 16 mln dawek, bo takie mamy ustalenia z (firmą) AstraZeneca" - zaznaczył szef MZ.

Według niego, to "byłby bardzo duży zastrzyk, który postawiłby nas w zupełnie innej jakościowo sytuacji".

Minister zdrowia wskazywał, że "w tym pierwszym okresie" tempo szczepień w Polsce będzie wyznaczała dostawa szczepionek. "W związku z tym, jeśli pojawią się nowe szczepionki, będzie zwiększona dostawa, to wtedy pojawią się nowe terminy dostępne dla szczepień" - zadeklarował.

Niedzielski pytany był również o czwartkową zapowiedź kanclerz Niemiec Angeli Merkel, według której wszyscy Niemcy będą mieli okazję zaszczepić się przeciw Covid-19 do końca lata 2021 r.

"Trudno mi skomentować, wydaje mi się, że cel, by do lata byli zaszczepieni, jak rozumiem, wszyscy chętni, jest celem bardzo ambitnym" - powiedział minister zdrowia.