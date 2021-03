Według najnowszego biuletynu ANSM obejmującego dane do 4 marca we Francji wykonano 454 545 zastrzyków z użyciem preparatu AstraZeneki, a efekty uboczne zaobserwowano u 3013 osób.

Stacja BFM TV poinformowała, że według danych ANSM po przyjęciu preparatu firmy Pfizer skutki uboczne odnotowano u 0,19 proc. pacjentów, a Moderny - u 0,12 proc.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem we Francji potwierdzono u 26 343 osób, w szpitalach zmarło 140 chorych z Covid-19. Od początku pandemii liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 90 455 – przekazała w niedzielę Agencja Zdrowia publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 821 chorych z Covid-19, 188 na oddziały intensywnej terapii.

Liczba hospitalizowanych pacjentów chorych na Covid-19 wzrosła o 318 i wynosi 24 989. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 4127 chorych.

Odsetek testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym wyniósł 7,4 procent.

Irlandzki rząd liczy, że przerwa w podawaniu szczepionki AstraZeneki będzie krótka

Rząd Irlandii zdecydował w niedzielę o tymczasowym wstrzymaniu podawania szczepionki przeciw Covid-19 produkowanej przez brytyjsko-szwedzką firmę AstraZeneca w związku z obawami o powstawanie zakrzepów krwi, ale wyraził nadzieję, że przerwa potrwa krótko.

Rząd poinformował, że zgodnie z rekomendacją Narodowego Komitetu Doradczego ds. Szczepień (NIAC) zdecydowano zapobiegawczo, by wstrzymać szczepienia preparatem AstraZeneca po doniesieniach o czterech przypadkach zakrzepów krwi w Norwegii u osób, które otrzymały szczepionkę.

"Zobaczymy, co EMA (Europejska Agencja Leków - PAP) powie w najbliższych dniach, ale mamy nadzieję, że nie jest to nic więcej niż bardzo krótkie wstrzymanie. Raporty z Norwegii należy traktować poważnie i są one traktowane poważnie. Zawsze spodziewaliśmy się, że mogą zaistnieć sytuacje, w których konieczne będzie tymczasowe wstrzymanie (szczepień). To jest jedna z nich" - powiedział w niedzielę wieczorem minister zdrowia Stephen Donelly.

Donelly poinformował, że szczepienia ok. 30 tys. osób, które miały w nadchodzącym tygodniu dostać szczepionkę AstraZeneki, zostaną przeniesione na późniejszy termin. Wcześniej w niedzielę zastępca naczelnego lekarza kraju Ronan Glynn sugerował, że przerwa w podawaniu tej szczepionki może potrwać tydzień.

Irlandia jest kolejnym krajem, który podjął decyzję o wstrzymaniu podawania szczepionki firmy AstraZeneca, choć Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła w piątek, że nie ustalono związków przyczynowo-skutkowych między jej stosowaniem a powstawaniem zakrzepów krwi. Wcześniej podawanie tego preparatu wstrzymały m.in. Norwegia, Dania, Austria, Estonia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Włochy i Tajlandia.

Do tej pory w Irlandii podano ponad 110 tys. dawek szczepionki AstraZeneki, co stanowi około 20 proc. wszystkich podanych w tym kraju.

W wydanym oświadczeniu AstraZeneca napisała, że analiza danych dotyczących bezpieczeństwa obejmująca ponad 17 milionów dawek podanej szczepionki nie wykazała dowodów na zwiększone ryzyko wystąpienia omawianych zdarzeń, w badaniach klinicznych nie zaobserwowano żadnych trendów ani wzorców, a liczba przypadków zakrzepów krwi u osób zaszczepionych jej produktem nie jest wyższa niż liczba, która wystąpiłaby naturalnie w nieszczepionej populacji.