W związku z obawami, że rosnąca liczba zakażeń indyjskim wariantem wirusa może odsunąć plan wyjścia Anglii z lockdownu, Johnson powiedział, że "bardzo uważnie przyglądamy się danym, temu, co się dzieje, epidemiologii, zakresowi, w jakim nowy wariant może być bardziej zakaźny". Dodał, że więcej na ten temat będzie wiadomo za kilka dni.

"Próbujemy ustalić, w jakim stopniu nowe warianty, warianty indyjskie mogą być bardziej przenoszone. W tej chwili nie widzimy nic rozstrzygającego, aby powiedzieć, że musimy odejść od mapy drogowej. Oczywiście, będziemy informować ludzi na bieżąco" - powiedział Johnson podczas wizyty w jednym z centrów szczepień w północnym Londynie.

Wskazał, że pojawienie się indyjskiego wariantu podkreśla potrzebę zaszczepienia się. "Liczby są niewiarygodnie wysokie. Wiem, że niektórzy byli bardziej niezdecydowani, jeśli chodzi o szczepionki niż inni, ale tak naprawdę, w całym społeczeństwie liczby nadal rosną w każdej grupie. I to jest bardzo, bardzo zachęcające. Wzywam wszystkich, którzy kwalifikują się do szczepienia, aby po otrzymaniu wezwania, po otrzymaniu powiadomienia z NHS (publicznej służby zdrowia - PAP), przyszli i zaszczepili się" - mówił.

W poniedziałek minister zdrowia Matt Hancock poinformował, że do tej pory w całym kraju wykryto 2323 przypadki indyjskiego wariantu wirusa, co oznacza, że ich liczba wzrosła o ponad tysiąc, czyli o 77 proc. w ciągu pięciu dni. Hancock dodał, że większość osób, które w Bolton i Blackburn - dwóch miastach będących głównymi ogniskami tego wariantu - trafiły do szpitali z tego powodu, nie zaszczepiła się, choć była już do tego uprawniona.

W poniedziałek w Anglii zaczął się trzeci etap znoszenia restrykcji - zwiększone zostały limity osób, które mogą się spotykać, otwarto muzea, galerie, kina, sale koncertowe, a także hotele i inne miejsca noclegowe, zaś puby i restauracje mogą przyjmować klientów wewnątrz lokali. Czwarty, ostatni etap zaplanowany jest na 21 czerwca.