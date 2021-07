Druga połowa sierpnia to moment, kiedy możemy spodziewać się dużej, żeby nie powiedzieć bardzo dużej, liczby osób zakażonych koronawirusem - mówił w niedzielę w Polskim Radiu 24 dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego prof. Grzegorz Gielerak. "Jedyny dziś skuteczny sposób, by stać się niepodatnym to zaszczepienie" - dodał.

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w piątek, że wariant Delta wypiera inne mutacje koronawirusa. Podał, że scenariusze dotyczące przebiegu czwartej fali pandemii w Polsce mówią o zakażeniach na poziomie tysiąca dziennie w wersji najlepszej oraz o 10-15 tys. nowych zakażeń w najgorszym przypadku. Reklama Szef MZ przekonywał, że jeszcze wszystko jest w naszych rękach. "To nie jest prognoza, która jest zadana i będzie się realizować, tylko wszystko zależy od tego, jaki będzie poziom wyszczepienia" – podkreślał minister. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, prof. Grzegorz Gielerak, komentując w niedzielę w Polskim Radiu 24 sytuację epidemiczną, podkreślał ogromną wagę szczepień. "Druga połowa sierpnia to moment, kiedy możemy spodziewać się dużej, żeby nie powiedzieć bardzo dużej, liczby osób zakażonych" - stwierdził. Prof. Marczyńska: Mieszanie szczepionek przeciw COVID-19 jest bezpieczne Zobacz również Przywołując przykłady z innych krajów, w tym m.in. Wlk. Brytanii, podkreślał, że widać, jak bardzo skuteczne są szczepienia i jak zmieniają rzeczywistość pandemii. Profesor zwracał również uwagę, że powszechny program szczepień powoduje zniesienie zależności między zakaźnością koronawirusa a liczbą hospitalizacji i zgonów. "Owszem, szczepionka chroni nas, ale osoby zaszczepione są też w mniejszym stopniu, o ile w ogóle, transmiterami zakażenia. Zatem chronią one również podatne osoby ze swojego otoczenia" - wyjaśniał. Zaznaczał, że wirus kieruje się bezwzględną logiką zapewnienia sobie przetrwania i atakuje osoby podatne. "Jedyny dziś skuteczny sposób, by stać się niepodatnym, to zaszczepienie, do którego gorąco namawiam" - apelował prof. Gielerak. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wydały w piątek komunikat, w którym ostrzegają, że rośnie liczba zakażeń wariantem Delta koronawirusa. Przeważa on już w 19 krajach Europy. Obie organizacje zalecają przyspieszenie szczepień. Zgodnie z danymi podanymi w niedzielę na stronach rządowych, w Polsce wykonano dotąd ponad 33 mln 739 tys. szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 16 mln 960 tys. osób.