Szef rządu na konferencji prasowej był pytany m.in. o rekomendacje Rady Medycznej w sprawie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19. Premier poinformował, że podczas poniedziałkowego spotkania z Radą Medyczną dyskutowano na temat kolejnych przedsięwzięć zachęcających jak największą liczbę obywateli do zaszczepienia się. Reklama "Jest część Rady Medycznej, która jeszcze mocniej zachęca np. do tego, żeby szczepienia w ramach służby zdrowia, podobnie jak w innych krajach zachodniej Europy i w ogóle Unii Europejskiej, były obowiązkowe. I to bardzo poważnie rozważymy już w najbliższym czasie" - powiedział Morawiecki. Jak dodał, pacjenci, którzy przychodzą po ratunek do służby zdrowia mogą być bardziej narażeni na zakażenia i skutki COVID-19. "Dlatego ten wariant jest rozważany" - zapowiedział szef rządu. Zaznaczył jednocześnie, że podczas spotkania Rady Medycznej nie było dyskusji dotyczącej powszechnego obowiązku szczepień. Premier wskazał, że infrastruktura Narodowego Programu Szczepień pozwala zaszczepić około 700 tys. osób dziennie. Zapewnił, że szczepionek nie zabraknie a cały system działa świetnie. "Potrzebujemy więcej chętnych do tego, aby ostatecznie móc spać spokojnie i przerwać łańcuch zakażeń, a to się dzieje wtedy, gdy społeczeństwo osiąga odporność populacyjną" - dodał Morawiecki.